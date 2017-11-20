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В конце ноября иваси от «Русской рыбной фактории» появилась на полках столичных торговых сетей

Иваси доплыла до торговых сетей

В конце ноября дальневосточная сардина (иваси) от «Русской рыбной фактории» появилась на полках столичных торговых сетей. Новая линейка представлена пресервами и продукцией холодного копчения.

Дальневосточная сардина после многолетнего отсутствия вернулась к российским берегам. В этом году вылов этой некогда народной рыбы уже превысил 15 тыс. тонн.

Четверть века назад закатанная в жестяные банки «сельдь иваси» наряду с килькой в томатном соусе и шпротами была одним из самых популярных рыбных продуктов. Но за это время вкусы изменились, и технологи «Русской рыбной фактории» разработали новые рецептуры для нежной, но капризной в обработке рыбы. В линейку вошли пресервы в солевой и в пряно-солевой заливке – «фирменная» и «по-шведски», а также иваси холодного копчения.

Узнать на полках иваси от «Русской рыбной фактории» легко – специально для нового запуска была разработана фирменная упаковка в синем и серо-стальном цветах, рассказали Fishnews в руководстве компании. Дизайнеры постарались создать стиль, который имитировал бы ту самую советскую жестяную банку, но в современном прочтении. Впервые эта линейка была представлена в сентябре на выставке в Санкт-Петербурге.

Продукция из иваси уже доступна в продаже в супермаркетах «Алые паруса», METRO, «Елисеевский», «Гипер Глобус», «Твой дом», «Перекресток», «Азбука Вкуса» и многих других региональных сетях.

Fishnews

На правах рекламы

  • В конце ноября иваси от «Русской рыбной фактории» появилась на полках столичных торговых сетей
  • В конце ноября иваси от «Русской рыбной фактории» появилась на полках столичных торговых сетей. Фото предоставлено компанией
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