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Россия и Япония договорились о взаимных квотах и утвердили план совместных исследований на 2018 г. Фото пресс-службы Росрыболовства

Россия и Япония сверили рыбные планы

В Москве завершила работу 34-сессия российско-японской смешанной комиссии по рыболовству. Стороны договорились о взаимных квотах и утвердили план совместных исследований на 2018 г.

Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, японскую – начальник управления контроля за ресурсами департамента рыболовства Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Коя Такаси, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В заседаниях приняли участие представители Федерального агентства по рыболовству, отраслевых НИИ, Пограничной службы ФСБ России, МИД и департамента рыболовства Японии, а также отраслевых ассоциаций, эксперты и рыбопромышленники обеих стран.

Стороны договорились о квотах на вылов водных биоресурсов и условиях промысла в ИЭЗ России и Японии. Разработан план совместных научных исследований водных биоресурсов в 2018 г. Участники сессии подтвердили необходимость сотрудничества в рамках Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана.

Подводя итоги работы, Петр Савчук отметил, что сессия стала важным событием в отношениях двух стран в области рыболовства.

«Условия промысла меняются, появляются новые объекты, приходится корректировать меры регулирования. Мы обсудили целый спектр вопросов, в том числе связанных с северо-западной частью Тихого океана, работу Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (NPFC), ряд других тем, представляющих обоюдный интерес. Достигнутые договоренности создают благоприятные условия для работы как российских, так и японских рыбаков. Мне кажется, мы нашли понимание по многим принципиально важным вопросам», – сказал заместитель руководителя Росрыболовства.

35-я сессия российско-японской смешанной комиссии по рыболовству в 2018 г. в Японии.

Fishnews

  • Россия и Япония договорились о взаимных квотах и утвердили план совместных исследований на 2018 г. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Российскую делегацию на сессии российско-японской смешанной комиссии по рыболовству возглавил заместитель руководителя ФАР Петр САВЧУК. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Глава японской делегации Коя ТАКАСИ с коллегами. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Россия и Япония договорились о взаимных квотах и утвердили план совместных исследований на 2018 г. Фото пресс-службы Росрыболовства
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