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Для рыбоохраны подготовят концепцию. Фото пресс-службы Амурского теруправления Росрыболовства

Для рыбоохраны подготовят концепцию

Росрыболовство готовит специальную концепцию для улучшения результатов рыбоохраны. Прорабатываются в том числе возможности перекрестных полномочий с другими органами, создания фонда премирования инспекторов за счет денежных взысканий, наложенных на браконьеров.

Что представляет собой рыбоохрана на внутренних водоемах

Сейчас в структуру 18 теруправлений Росрыболовства входит 200 обособленных подразделений, должностные лица которых осуществляют функции государственного контроля (надзора). Общая численность сотрудников территориальных органов Росрыболовства – 3681 человек, в том числе 2540 инспекторов рыбоохраны. Уровень денежного содержания сотрудников и материально-техническое обеспечение не соответствуют нагрузке должностных лиц.

К этим проблемам добавляются ограниченные полномочия при пресечении нарушений закона о рыболовстве (отсутствие у инспекторов права уничтожать на месте малоценные запрещенные орудия лова, выпускать незаконно добытые водные биоресурсы и т.д.); недостаточное участие региональных органов власти и органов местного самоуправления в решении задач по обеспечению охраны водных биоресурсов, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В федеральном агентстве считают, что в такой ситуации надо развивать межведомственное взаимодействие и систему подготовки, повышения квалификации инспекторов рыбоохраны.

Что предлагается?

Росрыболовство сообщило о разработке Концепции совершенствования и развития системы охраны водных биоресурсов.

В число основных направлений входит увеличение штатной численности рыбоохраны; совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны водных биоресурсов и госконтроля на внутренних водоемах; улучшение технического оснащения рыбоохраны, кадрового, научно-методического и аналитического обеспечения рыбоохранной деятельности, а также более активное участие гражданского общества в охране и контроле.

Сотрудников подведомственных Росрыболовству организаций, в частности ФГБУ «Главрыбвод», предлагается наделить правом составлять административные протоколы по факту нарушений закона о рыболовстве. Прорабатывается вопрос наделения перекрестными полномочиями инспекторов рыбоохраны, охотнадзора и лесоохраны по составлению протоколов за нарушения лесного законодательства, законодательства об охране животного мира и правил рыболовства соответственно. В результате количество должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы, вырастет почти в три раза – с 2,54 тыс. до 6,5 тыс. человек.

Для материального стимулирования инспекторов предлагается создать специальный фонд. Идея следующая – осуществлять премирование за счет привлечения средств из денежных взысканий, наложенных на браконьеров. «В период с 1986 по 2000 годы такая практика успешно применялась в СССР и Российской Федерации. Фонд формировался благодаря реализации транспортных средств и орудий лова, конфискованных у нарушителей по решению суда (на 50%) и изъятых водных биоресурсов, административных штрафов, а также сумм, взысканных в качестве возмещения ущерба, нанесенного незаконным выловом и уничтожением ценных видов (на 30%)», – рассказали в ведомстве.

В результате реализации Концепции планируется:

– привлечь дополнительные средства в бюджет РФ за счет повышения выплат штрафов и взыскания сумм ущерба, нанесенного водным биоресурсам;

– повысить эффективность использования бюджетных средств за счет отказа от материальных активов, не связанных с выполнением задач по охране водных биоресурсов;

– усовершенствовать систему дислокации органов рыбоохраны, приблизив ее к районам выполнения основных задач; сформировать систему сбора и анализа данных о рыболовстве во внутренних водоемах и повысить уровень информационного обеспечения деятельности органов рыбоохраны;

– развить систему общественных инспекторов преимущественно на водных объектах, удаленных от мест расположения органов рыбоохраны; оптимизировать взаимодействие с органами исполнительной власти по охране водных биоресурсов с целью консолидации усилий и ресурсов, также повышения уровня обмена информацией.

Реализация долгосрочной концепции начнется в течение ближайших 5 лет. Сопутствующие нормативно-правовые акты будут размещены на едином портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения, пообещали в Росрыболовстве.

Fishnews
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