20 октября 2017 года

Рыбоохране готовят подмогу

Государственных инспекторов рыбоохраны, лесной охраны и охотнадзора хотят наделить перекрестными полномочиями для борьбы с браконьерством. Соответствующие изменения в КоАП РФ подготовили Минсельхоз и Росрыболовство.

Необходимость межведомственного взаимодействия в области охраны федеральных ресурсов рассмотрели на совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В обсуждении приняли участие представители Минсельхоза, Минэкономразвития, Минприроды, Минюста и регионов.

Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Андрей Здетоветский доложил, что штат инспекторов рыбоохраны достаточно сильно ограничен в ресурсах, в первую очередь, численно. Сейчас на одного госинспектора рыбоохраны приходится более 1,3 тыс. км рек и 17 тыс. га озер и водохранилищ.

«Наше предложение – наделить инспекторов лесоохраны и охотнадзора полномочиями в сфере борьбы с браконьерами-рыбаками. То есть дать возможность составлять протоколы по факту нарушений закона о рыболовстве и передавать их в территориальные органы Росрыболовства. Мы, в свою очередь, готовы также содействовать в сферах контроля за соблюдением закона о животном мире и использовании лесов», – заявил Андрей Здетоветский.

Он подчеркнул, что речь идет не о передаче, а о наделении инспекторов смежных ведомств именно дополнительными полномочиями. По приблизительным оценкам, в результате законодательных изменений можно привлечь для охраны водных биоресурсов до 2,5 тыс. инспекторов, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Инициатива федерального агентства подкрепляется предложениями из регионов. «Региональные власти нередко сообщают, что у них созданы структура, штат, материально-техническая база, не хватает только одного – чтобы инспекторы, находясь там, где они работают по другим направлениям, в частности по охране животного мира и леса, могли составлять протоколы о нарушениях закона о рыболовстве», – рассказал Андрей Здетоветский.

Начальник управления рыбоохраны напомнил о положительном опыте подобного взаимодействия между Росрыболовством и Государственной инспекцией по маломерным судам (ГИМС), а также между ФАР и правоохранительными органами в регионах.

Для систематизации работы с субъектами после внесения изменений в КоАП предполагается заключать соглашения о сотрудничестве.

О готовности наделить своих инспекторов перекрестными полномочиями сообщили представители Нижегородской области и Татарстана. «Нужно запускать работу, вносить изменения в КоАП и двигаться дальше, усиливая пресс на браконьеров. По нашим оценкам, объединение усилий даст синергетический эффект», – резюмировал Илья Шестаков.

Планируется, что Минсельхоз в ближайшее время направит законопроект на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

22 ноября 2016 г. на пленарном заседании «Форума действий» ОНФ президент Владимир Путин поддержал инициативу о наделении сотрудников охотничьего, лесного и рыбного надзора общими полномочиями.

Fishnews