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Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

Александр Поздняков: Перекрестные полномочия – хорошее предложение

Предложения по перекрестным полномочиям инспекторов рыбоохраны, лесоохраны и охотнадзора способны принести положительные результаты на практике, считает руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.

Специальную концепцию для улучшения работы рыбоохраны готовит Росрыболовство. Действовать предполагается в разных направлениях: увеличения штатной численности инспекторов, совершенствования нормативно-правовой базы, улучшения технического оснащения рыбоохраны, более активного привлечения общественности и т.д.

Ведомство также продолжает прорабатывать вопрос наделения перекрестными полномочиями инспекторов лесоохраны, охотнадзора и рыбоохраны. В прошлом году эту идею уже поддержал глава государства Владимир Путин.

Предложение о перекрестных полномочиях очень хорошее, его реализация позволит увеличить численность инспекторского состава в несколько раз, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.

Ситуация с рыбоохраной требует объединения усилий. В лососевую путину 2017 г. в Хабаровском крае были организованы информационно-наблюдательные посты – рыбопромышленники могли сообщать о подозрительной активности на водных объектах.

«Сохранение биоресурса – для нас важнейший вопрос. Мы начали обсуждать его с госорганами задолго до начала промысла. Решили организовать информационно-наблюдательные посты по мере продвижения на путях миграции лососевых и на местах основных нерестилищ. В летнюю путину таких групп было порядка 16, в сезон хода осенних лососей – около 40», – рассказал Fishnews руководитель ассоциации.

По его мнению, для того чтобы обеспечить эффективную охрану нерестилищ, необходимо организовать совместную работу Росрыболовства, лесоохраны, охотнадзора, подключить силовой блок – МВД, Росгвардию, а также возможности рыбопромышленных предприятий. Общий план действий надо составить уже в этом году, чтобы предусмотреть численность личного состава, полагает Александр Поздняков.

Положительные результаты, по его мнению, принесет и создание фонда, который позволит осуществлять премирование инспекторов за счет средств из денежных взысканий, наложенных на браконьеров. Такой опыт уже был в прошлом, отмечают в Росрыболовстве.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство

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