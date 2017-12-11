Дело экс-главы Охотского теруправления направят в суд

11 декабря 2017 года
Предложения по перекрестным полномочиям инспекторов рыбоохраны, лесоохраны и охотнадзора способны принести положительные результаты на практике, считает руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.
Представители России и КНР обсудили планы по совместным рыбоохранным мероприятиям на реке Амур в 2018 г. Отдельное внимание планируется уделить вопросам миграции и воспроизводства осенней кеты.
Никаких совещаний, посвященных исключению одного из видов водных биоресурсов из общей системы перезакрепления долей квот, с участием представителей рыбопромышленных предприятий в Минсельхозе не проводилось, заявил руководитель ВАРПЭ Герман Зверев.
Минсельхоз исключил стрелозубого палтуса из перечня видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов. В списке остаются палтусы черный и белокорый.
08 декабря 2017 года
Отрасль начала подготовку к IV Всероссийскому съезду рыбаков. Вопросов для столь масштабного мероприятия хватает: как показали последние события, угроза встряски для бизнеса есть всегда.
Сахалинская областная дума рассмотрела вопрос о последствиях возможного исключения крабов из общих правил предоставления прав на вылов. Парламентарии высказались в поддержку исторического принципа распределения квот.
11 декабря 2017 года
Законопроект о госконтроле – объемный, более чем в 200 страниц, документ, призванный перевести систему на новые рельсы. Действовать предполагается в рамках уже начатой реформы. Fishnews решил рассказать о ключевых моментах законопроекта.
Предложения по перекрестным полномочиям инспекторов рыбоохраны, лесоохраны и охотнадзора способны принести положительные результаты на практике, считает руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.
Межведомственная рабочая группа при Контрольном управлении президента рассмотрела вопрос электронной ветсертификации в рыбной отрасли. Поддержано предложение о переносе срока, с которого оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде станет обязательным.
Представители России и КНР обсудили планы по совместным рыбоохранным мероприятиям на реке Амур в 2018 г. Отдельное внимание планируется уделить вопросам миграции и воспроизводства осенней кеты.
Никаких совещаний, посвященных исключению одного из видов водных биоресурсов из общей системы перезакрепления долей квот, с участием представителей рыбопромышленных предприятий в Минсельхозе не проводилось, заявил руководитель ВАРПЭ Герман Зверев.
С начала декабря в тихоокеанском секторе Антарктики открылся ярусный лов клыкачей. В этом сезоне в промысле могут участвовать чуть более двух десятков судов, в том числе два российских ярусолова.
Минсельхоз исключил стрелозубого палтуса из перечня видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов. В списке остаются палтусы черный и белокорый.
Совет министров Союзного государства поддержал научно-техническую программу в сфере производства и эффективного использования комбикормов для животноводства и аквакультуры. Внедрять технологии и оборудование предполагается на предприятиях России и Белоруссии.
Рыбную продукцию представила Якутия в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. По словам продавцов, поток покупателей не иссякал.
08 декабря 2017 года
Отрасль начала подготовку к IV Всероссийскому съезду рыбаков. Вопросов для столь масштабного мероприятия хватает: как показали последние события, угроза встряски для бизнеса есть всегда.