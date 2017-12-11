11 декабря 2017 года

Дело экс-главы Охотского теруправления направят в суд

Следствие в отношении бывшего руководителя Охотского теруправления Росрыболовства завершено. Его обвиняют в двух преступлениях, предусмотренных статьей о взяточничестве.

О завершении следственных действий по уголовному делу Fishnews сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Магаданской области.

Напомним, в июле появилась информация о том, что главу теруправления подозревают в получении через посредника 750 тыс. рублей за совершение противоправных действий, связанных с промыслом водных биоресурсов. В октябре стало известно о возбуждении в отношении чиновника еще одного уголовного дела – о получении взятки в размере 2,8 млн рублей. Тогда же сообщили, что речь идет о Руслане Пенькове.

В настоящее время бывший руководитель теруправления обвиняется в двух преступлениях по части 6 статьи 290 УК РФ (вымогательство и получение должностным лицом взятки лично и через посредника в особо крупном размере).

После ознакомления обвиняемого и трех его адвокатов с материалами следствия, дело будет направлено в суд.

Fishnews