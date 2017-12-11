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Проект закона о госконтроле кабмин одобрил 23 ноября. Фото с сайта Открытого правительства

Закон о госконтроле – что в проекте?

Законопроект о госконтроле – объемный, более чем в 200 страниц, документ, призванный перевести систему на новые рельсы. Действовать предполагается в рамках уже начатой реформы. Fishnews решил рассказать о ключевых моментах законопроекта.

Законопроект «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» правительство внесло в Госдуму 4 декабря. Это важнейший элемент проводимой реформы контрольно-надзорной деятельности, заявили в пресс-службе кабмина.

На что не распространится закон

Предполагается, что новый закон поможет повысить результативность и эффективность госконтроля (надзора) и муниципального контроля, а также снизить вмешательство в дела бизнеса государственных органов и органов местного самоуправления.

При этом предусматривается целый ряд исключений из сферы регулирования закона. Так, планируется, что его положения не будут применяться к отношениям по организации и осуществлению мероприятий, проводимых должностными лицами пограничных органов при реализации полномочий во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономзоне РФ, а также в Азовском и Каспийском морях. Не предполагается включать в сферу действия закона и федеральный госконтроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в части морских биоресурсов, контроль за соблюдением режима госграницы, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный и транспортный контроль в пунктах пропуска.

Отметим, что сейчас мероприятия, проводимые представителями пограничных органов во внутренних морских водах, терморе, на континентальном шельфе и в ИЭЗ РФ, исключены из области действия закона о защите прав предпринимателей. На проблемы такого подхода уже указывали в бизнес-сообществе.

13 принципов для госконтроля

Законопроект предусматривает 13 принципов, на которых должен основываться госконтроль. Например, принцип превентивной направленности, когда в приоритете у контролеров должна быть профилактика. Или принцип стимулирования добросовестности, когда устраняется потенциальная экономическая выгода от систематических и намеренных нарушений и одновременно снижается вмешательство в работу добросовестных граждан и организаций.

Принцип пропорциональности означает, что контролеры должны будут оценивать соразмерность вмешательства риску, которым грозит охраняемым законом ценностям (под этим понимается жизнь и здоровье граждан, их имущество, сохранность животных, растений и т.д.).

Двусмысленности в пользу бизнеса

Отдельно авторы законопроекта остановились на обязательных требованиях. Предусмотрено, что перечень актов, содержащих такие нормы, контролирующие органы должны будут публиковать в интернете.

Отдельно оговорено, что предметом госконтроля не может быть проверка выполнения требований, содержащихся в тех нормативно-правовых актах, которые не были опубликованы официально (исключение – гостайна). Решено сохранить и курс на устранение устаревших правил. Согласно законопроекту, не должны проверяться требования, установленные советскими актами.

Предлагается предусмотреть, что «все неустранимые противоречия и неясности обязательных требований толкуются в пользу граждан и организаций, в отношении которых осуществляется государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль».

Говорится в законопроекте и о том, что обязательные требования подлежат актуализации с учетом «достижений науки, техники, развития экономики и анализа практики их применения».

Управление рисками и профилактика

Порядок организации и осуществления того или иного вида госконтроля должен устанавливаться положением о виде государственного контроля. Законопроект предусматривает требования к таким документам. Так, в них предполагается закладывать систему управления рисками. Положение о виде госконтроля может предусматривать обязательность использования при плановых проверках списков контрольных вопросов – проверочных листов. Напомним, что применение чек-листов есть и в действующем законодательстве. Собираются власти упорядочить и ситуацию с внеплановыми проверками.

Авторы проекта также считают необходимым обобщение практики применения законодательства в сфере госконтроля (надзора) и муниципального контроля: чтобы контролирующие органы на системной основе анализировали информацию для формирования единообразной практики применения законодательства, выявления типовых нарушений. Подбивать итоги нужно будет не реже раза в год, с публикацией результатов в интернете. Отдельная статья посвящена ограничениям при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

Законопроект предусматривает такие мероприятия госконтроля, как проверка, плановое (рейдовое) обследование, мониторинг, контрольная закупка, постоянный госконтроль (надзор). Формы, которые допускаются при осуществлении конкретного вида контроля, должны определяться федеральными законами, а при их отсутствии – положением о виде контроля.

Власти неоднократно заявляли о курсе на профилактику нарушений. Согласно законопроекту, ведомства должны будут ежегодно утверждать специальные программы. Предусматривается использование инструмента предупреждения.

Fishnews
НазадМетки: правительство

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