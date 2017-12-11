12 декабря 2017 года

Вьетнам серьезно изменил «рыбное» законодательство

Национальная Ассамблея Вьетнама приняла поправки в закон о рыболовстве. Ожидается, что усиление контроля над промыслом и борьбы с браконьерством поможет республике избежать запрета на экспорт уловов в страны Евросоюза.

Поправки являются одной из мер национального плана по предотвращению, минимизации и искоренению незаконного рыболовства к 2025 г., заявил замминистра сельского хозяйства и развития сельских территорий Вьетнама Ву Ван Там. По его словам, нынешняя редакция закона соответствует международному законодательству в области защиты водных биоресурсов.

В частности, как пишет Viet Nam News, в соответствии с мировым опытом вводятся новые правила лицензирования промысла: выдача разрешений будет децентрализована. Определение объемов промысла будет основываться на оценке запасов, что позволит обеспечить устойчивую добычу. Кроме того, ответственность по контролю над рыболовством ляжет на провинциальные власти.

Региональные правительства должны будут создать специальные планы для зон, где занимаются аквакультурой. Рыболовство планируется контролировать через выдачу лицензий на лодки, а также с помощью отслеживания строительства новых судов.

Особое внимание уделили санкциям против незаконного рыболовства. Теперь уличенные в ННН-промысле рыбаки будут вынуждены платить значительные штрафы. Максимальная величина взыскания для судовладельца и капитана составит 1 млрд донгов (около 44 тыс. долларов). Компании, вовлеченные в браконьерство, будут штрафовать на суммы до 2 млрд донгов (примерно 88 тыс. долларов). Кроме этого, у нарушителей будут отбирать лицензии на промысел.

Пересмотр закона о рыболовстве во Вьетнаме связывают с выдачей республике «желтой карточки» от Еврокомиссии в октябре. Предупреждение вынесли в связи с недостаточными усилиями страны в борьбе с морским браконьерством, сообщает корреспондент Fishnews.

Через шесть месяцев после выдачи «желтой карточки» ЕС оценит усилия Вьетнама в противодействии ННН-промыслу. Предупреждение отзовут, либо, наоборот, последует более жесткая санкция: запрет на поставки вьетнамских морепродуктов в Европу.

Премьер-министр республики Нгуен Суан Фук попросил провинциальные власти принять меры по предотвращению незаконного промысла, который ведут вьетнамские рыбаки в акватории других стран. А Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий планирует реализовать план по борьбе с ННН-промыслом.

Бизнес-сообщество в лице Вьетнамской ассоциации экспортеров и переработчиков морепродуктов (VASEP) также озабочено сложившейся ситуацией. Отраслевое объединение призвало своих членов не покупать нелегальные уловы.

Fishnews