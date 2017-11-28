12 декабря 2017 года

Таможня рассказала о перспективах признания тары припасами

Вопрос отнесения тароупаковочных материалов к припасам подняли на публичных обсуждениях правоприменительной практики в ДВТУ. На мероприятии рассматривались положения нового таможенного кодекса.

Публичные обсуждения правоприменительной практики прошли в Дальневосточном таможенном управлении 12 декабря. Во встрече участвовали начальник ДВТУ Юрий Ладыгин и заместитель руководителя ФТС России Тимур Максимов.

Одной из тем стал Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: новый документ должен вступить в силу с 2018 г. Среди проблем, которые волнуют бизнес, - признание припасами тароупаковочных материалов для рыбопромысловых судов.

Вопрос прокомментировал Юрий Ладыгин. В новом таможенном кодексе есть «отдушина», которая позволяет сделать вывод, что, вероятнее всего, тароупаковка будет признана припасами, заявил глава управления. Ранее в интервью Fishnews руководитель ДВТУ сообщил, что, согласно пункту 9 статьи 281 ТК ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия вправе определять критерии отнесения отдельных категорий товаров к товарам, используемым в качестве припасов, в зависимости от вида транспорта, которым перемещаются товары.

«Я знаю, что Федеральная таможенная служба обращалась уже в ЕЭК, чтобы рассмотреть этот вопрос и признать тароупаковочные материалы непосредственно припасами - на судах, которые занимаются рыболовецким промыслом. Мы надеемся, что ЕЭК рассмотрит и положительно отзовется на обращение Федеральной таможенной службы», - заявил Юрий Ладыгин.

Fishnews