Таможня рассказала о перспективах признания тары припасами

28 ноября 2017 года
Начальником Находкинской таможни назначен Константин Бондарев. Ранее он служил в таможенных органах в Хабаровске и Владивостоке.
12 декабря Дальневосточное таможенное управление проведет публичное обсуждение. Одной из тем станут положения нового Таможенного кодекса ЕАЭС.
24 ноября 2017 года
В Совете Федераций обсудили административные барьеры, препятствующие увеличению поставок российской рыбы и морепродуктов на внутренний рынок, и возможности для их устранения.
23 ноября 2017 года
Таможенный кодекс ЕАЭС позволяет рассчитывать на то, что вопрос отнесения тароупаковочных материалов к припасам будет урегулирован. О возможностях для этого рассказал начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.
07 ноября 2017 года
Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка подпишет новое соглашение о сотрудничестве с ФТС и усилит взаимодействие с Россельхознадзором по применению риск-ориентированного подхода при оформлении рыбы и рыбной продукции.
26 октября 2017 года
Европейская комиссия вынесла Вьетнаму официальное предупреждение в связи с недостаточными усилиями в борьбе с морским браконьерством. У республики есть полгода на решение выявленных проблем, иначе она лишится права поставлять свои уловы в ЕС.
12 декабря 2017 года
В постановления правительства по инвестиционным квотам предлагается внести изменения. В частности, белокорого и черного палтусов планируют прописать как один объект.
Задача таможенных органов – чтобы с 1 января участники ВЭД могли пользоваться преимуществами нового таможенного кодекса, заявил заместитель руководителя ФТС России Тимур Максимов.
Вступило в силу решение Сахалинского областного суда по делу судна-нарушителя Amicus, пойманного в российских водах с крабом на борту. Иностранной компании назначен штраф в 2,7 млн рублей с конфискацией «подфлажника».
По словам главы Минсельхоза, вопрос распределения крабового ресурса на торгах обсуждался с отраслевым сообществом, однако рыбацкой общественности о таких совещания не известно, отмечает член Общественного совета при Росрыболовстве, председатель Совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.
Современный покупатель знает, что такое дикая рыба, и для многих «Дальний Восток» на упаковке с рыбопродукцией – это гарантия ее натуральности. Поэтому задача переработчика – сохранить в продукте лучшее. Такую цель ставят для себя производители рыбопродукции «Дикий Улов» – добыто и произведено в Хабаровском крае.
Владивостокский филиал ФГБУ «ЦСМС» получил свидетельство о признании Российского морского регистра судоходства, которое позволяет оказывать услуги сервисного центра.
Национальная Ассамблея Вьетнама приняла поправки в закон о рыболовстве. Ожидается, что усиление контроля над промыслом и борьбы с браконьерством поможет республике избежать запрета на экспорт уловов в страны Евросоюза.
В бассейне Дона ученые обнаружили нового для Азово-Черноморского региона моллюска – Corbicula fluminea. Он входит в список 100 наиболее опасных инвазивных видов Европы.
Сотрудники Россельхознадзора задержали более тонны свежемороженого лосося, ввезенного из Казахстана. Сопроводительных документов на рыбопродукцию не оказалось, и она была утилизирована.
11 декабря 2017 года
Законопроект о госконтроле – объемный, более чем в 200 страниц, документ, призванный перевести систему на новые рельсы. Действовать предполагается в рамках уже начатой реформы. Fishnews решил рассказать о ключевых моментах законопроекта.