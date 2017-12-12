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На Аляске ждут богатых уловов сельди в новом году

Аляскинские добытчики сельди ожидают увеличения уловов в районе Тогиак: общая квота на 2018 г. превысит 24 тыс. тонн. Рост запаса прогнозирует Департамент рыболовства и охоты штата.

Специалисты департамента установили, что в этом году биомасса взрослой тихоокеанской сельди в районе Тогиак составляет около 81,9 тыс. тонн. По прогнозам специалистов, в будущем году биомасса должна достичь примерно 124,1 тыс. тонн.

По информации департамента, лимит для района на 2018 г. составит около 24,8 тыс. тонн. Из них примерно 21,8 тыс. тонн выделят рыбакам, занимающимся заготовкой сельдевой икры в ястыках, а оставшийся объем распределят между другими пользователями, сообщает корреспондент Fishnews.

Исследования сельди при помощи аэрофотосъемки на Аляске проводятся с конца 1970-х гг. В этом году авиаучет проводился с 28 апреля по 15 мая, однако предполагается, что погода не позволила ученым зафиксировать пиковые показатели биомассы. Поэтому прогноз на 2018 г. был составлен с использованием данных аэрофотосъемки за предыдущие годы и биологической информации, собранной в текущем году.

Fishnews
НазадМетки: икра

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