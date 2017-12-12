На Аляске ждут богатых уловов сельди в новом году

12 декабря 2017 года
Современный покупатель знает, что такое дикая рыба, и для многих «Дальний Восток» на упаковке с рыбопродукцией – это гарантия ее натуральности. Поэтому задача переработчика – сохранить в продукте лучшее. Такую цель ставят для себя производители рыбопродукции «Дикий Улов» – добыто и произведено в Хабаровском крае.
30 ноября 2017 года
Инженерные изыскания – это первый шаг при строительстве объекта любой сложности, особенно в удаленных районах. Проекты по созданию современных лососевых рыбоводных заводов требуют от инженеров особого опыта и знаний, отмечает директор компании «Альянс» Александр Садов.
20 ноября 2017 года
Икра минтая – новый, но перспективный для китайского рынка продукт, полагают российские рыбопромышленники. Его продвижению будут способствовать прямое знакомство потребителя со вкусом новинки и исследования рынка.
15 ноября 2017 года
Власти Ненецкого автономного округа предлагают предпринимателям рассмотреть проект по созданию в регионе сигового завода. Предполагается, что покупателям малька станут предприятия нефтегазового сектора.
09 ноября 2017 года
Тенденции незаконного промысла лососей и возможные меры борьбы с ним обсудили участники конференции, проходившей на Сахалине. Среди поднятых тем – регулирование добычи сетями, полномочия органов рыбоохраны.
С учетом научных прогнозов по состоянию лососевого ресурса нужно выработать систему регулирования на будущие годы, отметил замглавы Росрыболовства Петр Савчук по итогам конференции на Сахалине.
13 декабря 2017 года
Российская Федерация и Аргентина планируют в ближайшее время заключить новое межправительственное соглашение о взаимодействии в области рыбного хозяйства. Документ позволит российским судам вести промысел в водах республики.
В Минске прошла 14-я сессия российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства. Стороны договорились взаимодействовать в совершенствовании технологий переработки и подготовке совместных предложений по техрегламенту ЕАЭС.
12 декабря 2017 года
Вопрос отнесения тароупаковочных материалов к припасам подняли на публичных обсуждениях правоприменительной практики в ДВТУ. На мероприятии рассматривались положения нового таможенного кодекса.
В постановления правительства по инвестиционным квотам предлагается внести изменения. В частности, белокорого и черного палтусов планируют прописать как один объект.
Задача таможенных органов – чтобы с 1 января участники ВЭД могли пользоваться преимуществами нового таможенного кодекса, заявил заместитель руководителя ФТС России Тимур Максимов.
Вступило в силу решение Сахалинского областного суда по делу судна-нарушителя Amicus, пойманного в российских водах с крабом на борту. Иностранной компании назначен штраф в 2,7 млн рублей с конфискацией «подфлажника».
По словам главы Минсельхоза, вопрос распределения крабового ресурса на торгах обсуждался с отраслевым сообществом, однако рыбацкой общественности о таких совещаниях не известно, отмечает член Общественного совета при Росрыболовстве, председатель Совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.
Современный покупатель знает, что такое дикая рыба, и для многих «Дальний Восток» на упаковке с рыбопродукцией – это гарантия ее натуральности. Поэтому задача переработчика – сохранить в продукте лучшее. Такую цель ставят для себя производители рыбопродукции «Дикий Улов» – добыто и произведено в Хабаровском крае.
Владивостокский филиал ФГБУ «ЦСМС» получил свидетельство о признании Российского морского регистра судоходства, которое позволяет оказывать услуги сервисного центра.
Национальная Ассамблея Вьетнама приняла поправки в закон о рыболовстве. Ожидается, что усиление контроля над промыслом и борьбы с браконьерством поможет республике избежать запрета на экспорт уловов в страны Евросоюза.