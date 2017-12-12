13 декабря 2017 года

Ученые ищут лучшие способы подсчитать сайру и скумбрию

Специалисты Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (СТО, NPFC) провели встречи во Владивостоке. Представители шести стран обсудили пути стандартизации оценки запасов сайры и скумбрии.

В заседаниях участвовало около 30 ученых из России, Японии, Китая, Южной Кореи, Тайваня и Вануату. Нашу страну представляли специалисты Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра и Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, возглавлял делегацию директор ТИНРО-Центра Алексей Байталюк, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

В заседании технической рабочей группы по оценке запасов японской скумбрии (TWG-CMSA) участвовали представители России, Японии и Китая. Ученые обсудили вопросы биологии скумбрии, данные научных съемок и рыболовной статистики, необходимые для проведения оценки запаса в северо-западной части Тихого океана. Стороны договорились о необходимости обмена данными по вылову и размерно-возрастному составу скумбрии. Решено провести предварительное тестирование нескольких когортных и одной продукционной модели для определения наиболее подходящей из них для последующей оценки запасов.

Заседание технической рабочей группы по оценке запасов тихоокеанской сайры (TWG-SA) прошло с участием специалистов России, Японии, Китая, Южной Кореи, Тайваня и Вануату. Рассматривались данные промысловой статистики, включая вылов и вылов на усилие, их доступность и достоверность. Стороны представили результаты промысловой деятельности, в том числе лова в национальных водах и конвенционном районе в северной части Тихого океана. Участники обсуждали стандартизированные индексы вылова сайры на усилие, а также индексы, полученные в результате научных съемок. Было решено в ближайшее время согласовать ряды индексов для проведения очередного расчета оценки запасов и дальнейшего обсуждения результатов на заседаниях научного комитета СТО. Они состоятся в апреле 2018 г. в Японии.

Fishnews