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Покупка запретного деликатеса обернулась неприятностями

В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении горожанки, купившей семь хвостов незаконно добытого омуля. Полиция устанавливает личности продавцов.

Вечером 12 декабря в Улан-Удэ инспекторы ДПС остановили автомобиль, нарушивший правила дорожного движения. Во время проверки документов полицейские заметили в машине омуля, водительница не смогла подтвердить легальность приобретенной рыбы. Она рассказала, что семь хвостов омуля приобрела с рук в несанкционированном месте торговли в Железнодорожном районе города, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). Правоохранители устанавливают личности граждан, продавших браконьерскую рыбу.

Полицейские напоминают, что с 1 октября введен запрет на промышленный вылов омуля в Байкальском рыбохозяйственном бассейне. О фактах незаконной добычи, перевозки и реализации нерестовой рыбы можно сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8 (3012) 292-292. Информация принимается анонимно и круглосуточно.

Fishnews
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