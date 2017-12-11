Покупка запретного деликатеса обернулась неприятностями

11 декабря 2017 года
Следствие в отношении бывшего руководителя Охотского теруправления Росрыболовства завершено. Его обвиняют в двух преступлениях, предусмотренных статьей о взяточничестве.
05 декабря 2017 года
Полиция обыскала помещение кафе-магазина «Моремания» и других предприятий комплекса «Красная Пахра» в Москве. Юристы предприятия считают, что полицейские превысили полномочия.
01 декабря 2017 года
Уголовное дело в отношении организованной группы направлено в суд в Хабаровске. По версии следствия, злоумышленники ограбили склад рыбопродукции, скрыв лица под колпаками и бородами Санта-Клауса.
23 ноября 2017 года
Власти Камчатского края считает необходимым ужесточить наказание за продажу небезопасной рыбной продукции. Губернатор Владимир Илюхин поручил подготовить предложения по изменению законодательства.
Возбуждены уголовные дела по факту незаконного промысла в исключительной экономзоне России. Четыре иностранных траулера с кальмаром на борту пограничники Приморья задержали в октябре.
21 ноября 2017 года
Южно-Сахалинский городской суд огласил приговор по уголовному делу о гибели 69 человек во время крушения БАТМ «Дальний Восток». Трагедия произошла в апреле 2015 г.
13 декабря 2017 года
До 19 декабря специалисты Россельхознадзора проверят 8 вьетнамских предприятий, заинтересованных в поставках рыбной продукции на рынок РФ. Также представители отечественного ветеринарного ведомства ознакомятся с сырьевой базой этих заводов.
Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев посетил ярмарку в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Он оценил ассортимент рыбы и морепродуктов и побеседовал с руководителями дальневосточных предприятий.
В Госдуму внесены поправки в закон о рыболовстве: предлагается обязать пользователей рыболовных участков осуществлять на них производственный контроль с помощью собственных инспекторов.
На возможность исключения крабов из общей системы распределения долей квот реагируют не только на федеральном уровне – большую пресс-конференцию, посвященную «крабовым новациям», провели на Сахалине.
За последние 10 лет число несчастных случаев и травм на производстве в России сократилось вдвое. В ближайшие годы больше внимания предлагается уделять внедрению механизма предупреждения и управления рисками.
Специалисты Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (СТО, NPFC) провели встречи во Владивостоке. Представители шести стран обсудили пути стандартизации оценки запасов сайры и скумбрии.
Российская Федерация и Аргентина планируют в ближайшее время заключить новое межправительственное соглашение о взаимодействии в области рыбного хозяйства. Документ позволит российским судам вести промысел в водах республики.
Аляскинские добытчики сельди ожидают увеличения уловов в районе Тогиак: общая квота на 2018 г. превысит 24 тыс. тонн. Рост запаса прогнозирует Департамент рыболовства и охоты штата.
В Минске прошла 14-я сессия российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства. Стороны договорились взаимодействовать в совершенствовании технологий переработки и подготовке совместных предложений по техрегламенту ЕАЭС.
12 декабря 2017 года
Вопрос отнесения тароупаковочных материалов к припасам подняли на публичных обсуждениях правоприменительной практики в ДВТУ. На мероприятии рассматривались положения нового таможенного кодекса.