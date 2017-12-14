14 декабря 2017 года

Ловишь в открытом море СЗТО – не проходишь контрольные точки

Правительство РФ предусмотрело обязательную доставку уловов, добытых в открытом море северо-западной части Тихого океана, на территорию России. В этом случае снимается требование о прохождении контрольных пунктов (точек).

Правительство РФ внесло изменения в постановление от 30 июня 2008 г. № 486 и документ, который придет на смену этому правовому акту с 2019 г., – постановление от 17 августа 2017 г. № 974 .

Поправки предусматривают введение обязательной доставки ‎на территорию России водных биоресурсов (с 2019 г. будет использоваться формулировка «уловы ВБР»), добытых в режиме промышленного рыболовства в открытом море северо-западной части Тихого океана (за пределами исключительной экономической зоны и континентального шельфа РФ).

Напомним, что, согласно приказу ФСБ и Росрыболовства, требование о прохождении контрольных пунктов (точек) не распространяется на отечественные суда, осуществляющие промышленное или прибрежное рыболовство в районах, из которых законодательно установлена обязательная доставка уловов ВБР на таможенную территорию России.

Таким образом, как отмечалось на стадии подготовки постановления, его принятие позволит снизить непроизводительные временные потери флота, сообщает корреспондент Fishnews.

Поправки в постановление № 486 вступят в силу с 1 января 2018 г., затем, с 2019 г., будут действовать изменения в постановление № 974.

Рыбопромышленники неоднократно отмечали, что требование о прохождении контрольных пунктов (точек) устарело, особенно в свете развития промыслов дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии.

Изменения внесены постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2017 г. № 1523.

Fishnews