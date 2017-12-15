ВТО договорилась запретить вредные субсидии

15 декабря 2017 года
Рыбопромышленники Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края подготовили свои предложения к решению ДВНПС. Среди них – оснащение ставных орудий лова пропускными «окнами» и установка заездков с привязкой крыла к материковому берегу.
На выставке «Дни Дальнего Востока» Росрыболовство продемонстрировало преимущества формата интернет-магазинов для торговли рыбой и морепродуктами напрямую от производителей и поставило перед сетями вопросы о качестве и ценообразовании на рыбную продукцию.
Росрыболовство распределило между пользователями квоты добычи водных биоресурсов Северного бассейна в районах действия международных договоров, а также квоты вылова крабов в 200-мильной зоне РФ в Баренцевом море на предстоящий год.
14 декабря 2017 года
Правительство РФ предусмотрело обязательную доставку уловов, добытых в открытом море северо-западной части Тихого океана, на территорию России. В этом случае снимается требование о прохождении контрольных пунктов (точек).
Президент Владимир Путин заявил о важности сохранения исторического принципа предоставления права на добычу водных биоресурсов. При резком изменении системы рыболовство будет подорвано, считает глава государства.
Рыбацкий профсоюз в Приморье решил попросить у главы региона Андрея Тарасенко поддержки в вопросе сохранения аварийно-спасательного флота в системе Росрыболовства.
15 декабря 2017 года
Аквакультурные ассоциации Приморского края создали координационный совет. Он займется выработкой консолидированной позиции и предложений по вопросам марикультуры, а также взаимодействием с федеральными и региональными органами исполнительной власти.
В регионах продолжают подготовку к IV Всероссийскому съезду работников рыбного хозяйства. Инициативу о проведении важнейшего отраслевого мероприятия поддержало профессиональное сообщество Камчатского края.
Рыбопромышленники Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края подготовили свои предложения к решению ДВНПС. Среди них – оснащение ставных орудий лова пропускными «окнами» и установка заездков с привязкой крыла к материковому берегу.
На выставке «Дни Дальнего Востока» Росрыболовство продемонстрировало преимущества формата интернет-магазинов для торговли рыбой и морепродуктами напрямую от производителей и поставило перед сетями вопросы о качестве и ценообразовании на рыбную продукцию.
Президент России Владимир Путин обратит внимание на проблемы жителей Байкальского региона, оставшихся без работы после запрета на промышленный лов омуля. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции 14 декабря.
Росрыболовство распределило между пользователями квоты добычи водных биоресурсов Северного бассейна в районах действия международных договоров, а также квоты вылова крабов в 200-мильной зоне РФ в Баренцевом море на предстоящий год.
Чтобы остановить зарастание и заболачивание азовских лиманов Краснодарского края, их нужно ежегодно зарыблять растительноядными видами – белым толстолобиком и белым амуром, уверены специалисты АзНИИРХ.
14 декабря 2017 года
Правительство РФ предусмотрело обязательную доставку уловов, добытых в открытом море северо-западной части Тихого океана, на территорию России. В этом случае снимается требование о прохождении контрольных пунктов (точек).
Президент Владимир Путин заявил о важности сохранения исторического принципа предоставления права на добычу водных биоресурсов. При резком изменении системы рыболовство будет подорвано, считает глава государства.
Рыбацкий профсоюз в Приморье решил попросить у главы региона Андрея Тарасенко поддержки в вопросе сохранения аварийно-спасательного флота в системе Росрыболовства.