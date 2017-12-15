15 декабря 2017 года

ВТО договорилась запретить вредные субсидии

Страны-члены Всемирной торговой организации планируют в 2019 г. окончательно согласовать запрет на избыточные субсидии в рыбной отрасли. Проблему обсудили участники 11-й Министерской конференции ВТО.

Решение по рыболовным субсидиям стало единственной договоренностью по итогам мероприятия. На встрече в 2019 г. планируется окончательно согласовать правила, устанавливающие запрет на предоставление субсидий, которые способствуют созданию излишних мощностей, избыточному вылову и ННН-промыслу.

Стороны также согласовали программу переговоров до этой встречи. Россия входит в состав основных переговорщиков по проекту соглашения. Благодаря усилиям делегации РФ удалось добиться повышения прозрачности механизма субсидирования в проекте документа, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Вопрос регулирования и снижения рыбных субсидий является особенно важным для России. Мировой объем субсидий в отрасли оценивается примерно в 7 млрд долларов в год, в том числе более 4 млрд долларов приходится на Китай. В то же время в РФ рыболовная отрасль не субсидируется, отметили в федеральном агентстве.

Fishnews