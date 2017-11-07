07 ноября 2017 года

У Китая свой взгляд на борьбу с «рыбными» субсидиями

КНР предложила Всемирной торговой организации ограничить запрет на субсидии для судов, замешанных в браконьерстве. На поправки, отстаивающие китайские интересы, поступил ряд возражений.

В этом году одним из важнейших вопросов, которые обсуждали на заседаниях в рамках ВТО, стала проблема управления мировыми рыбными ресурсами. Как сообщает корреспондент Fishnews, предложения ряда стран включают запрет на предоставление субсидий, способствующих излишнему вылову и созданию избыточных мощностей, а также запрет на предоставление субсидий, связанных с ННН-промыслом.

Все говорит о том, что на министерской конференции в декабре будет поставлен вопрос о нежелании Китая соглашаться с устанавливаемыми рамками, пишет агентство Reuters. На предложение Пекина по субсидиям поступил ряд возражений.

Согласно инициативе КНР, развивающиеся страны и акватории, суверенитет над которыми является спорным, должны были быть исключены из требования по сокращению субсидий. Кроме того, Китай считает, что определение браконьерства должны устанавливать национальные правительства и рыболовные организации, а не эксперты.

Как сообщил Reuters один из участников переговоров за закрытыми дверями, у него сложилось впечатление, что предлагаемые поправки чересчур рьяно отстаивают интересы КНР. Поэтому было с самого начала понятно, что предложение не примут другие ключевые члены Всемирной торговой организации.

По данным некоммерческой группы Stop Illegal Fishing, Китай на 2015 г. обладал самым большим экспедиционным рыболовным флотом из более чем 2 тыс. судов. Кроме того, КНР претендует на значительную часть Южно-Китайского моря, эта акватория также является зоной интереса Вьетнама, Филиппин, Малайзии, Тайваня и Брунея.

Fishnews