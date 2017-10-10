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Неформальная встреча министров торговли стран-членов ВТО в Марракеше. Фото пресс-службы Минпромторга

Россия ждет решения вопроса рыболовных субсидий

В рамках неформальной встречи министров стран-членов ВТО глава Минэкономразвития России Максим Орешкин вновь поднял тему субсидирования в рыбной отрасли.

Неформальная встреча министров торговли стран-членов ВТО проходит в Марракеше (Марокко) с 9 по 10 октября. Участие от России принимает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Представители разных стран продолжают готовиться к 11-й Министерской конференции, которую планируется провести 10-13 декабря 2017 г. в Буэнос-Айресе (Аргентина). Напомним, что министерская конференция является высшим органом Всемирной торговой организации.

Одной из тем остаются субсидии в рыбной отрасли. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минэкономразвития России, на встрече в Марокко Максим Орешкин обратил внимание участников на необходимость решения вопросов, связанных с запретом субсидий, способствующих незаконному, нерегулируемому и несообщаемому рыбному промыслу.

Для Российской Федерации – одного из крупнейших производителей и потребителей рыбы и морепродуктов – важно уточнение многосторонних правил субсидирования рыболовной отрасли в рамках ВТО, отмечали ранее в Минэкономразвития.

«Предложения ряда членов ВТО включают в себя запрет на предоставление субсидий, способствующих излишнему вылову и созданию избыточных мощностей, а также запрет на предоставление субсидий, связанных с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом, – говорилось в докладе, посвященном работе Минэкономразвития в 2016 г. и вопросам на 2017 г. – Повышение транспарентности и обеспечение применения специального и дифференцированного режима по отношению к развивающимся странам являются неотъемлемой частью предложений членов ВТО. Россия как один из крупнейших производителей и потребителей рыбы и морепродуктов заинтересована в уточнении многосторонних правил субсидирования рыболовной отрасли в рамках ВТО с целью выравнивания конкурентных условий среди членов ВТО».

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