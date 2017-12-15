15 декабря 2017 года

Северным рыбакам стали известны перспективы лова на 2018 год

Росрыболовство распределило между пользователями квоты добычи водных биоресурсов Северного бассейна в районах действия международных договоров, а также квоты вылова крабов в 200-мильной зоне РФ в Баренцевом море на предстоящий год.

Приказ Росрыболовства от 13 декабря 2017 г. № 861 о распределении квот опубликован на сайте ведомства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по пользователям разошлись квоты добычи в районе действия международный договоров – трески, пикши, морского окуня, палтуса, мойвы. Решение принято с учетом квот, выделенных в соответствии с протоколом 47-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству.

Также Росрыболовство распределило лимиты на вылов камчатского краба и краба-стригуна опилио для промышленного рыболовства на континентальном шельфе и в исключительной экономзоне РФ в Баренцевом море.

Fishnews