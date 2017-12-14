15 декабря 2017 года

У марифермеров Приморья будет «единый голос»

Аквакультурные ассоциации Приморского края создали координационный совет. Он займется выработкой консолидированной позиции и предложений по вопросам марикультуры, а также взаимодействием с федеральными и региональными органами исполнительной власти.

Решение о создании совета единогласно приняли на общем расширенном собрании ассоциаций аквакультуры 15 декабря во Владивостоке. Координационный совет Дальневосточного Союза ассоциаций аквакультуры стал совещательным органом Дальневосточной ассоциации «Аквакультура», Дальневосточного Союза предприятий марикультуры, Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР).

«В связи с тем, что мы в последнее время выступаем единым фронтом по принципиальным вопросам, подписываем консолидированные письма, обращения и так далее, возникла идея создать координационный совет», – отметила первый вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш.

Как сообщает корреспондент Fishnews, председателем совета избрали Елену Януш. Ее заместителями в совещательном органе стали и.о. председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман Витязев и руководитель АМКОР Вадим Лихачев.

Также в координационный совет вошли генеральный директор ООО «Жилсоцсервис» Геннадий Подкорытов, гендиректор ООО «Русская марикультура» Владимир Стоянов, гендиректор ООО «Морской биотехнопарк» Сергей Масленников.

Предусмотрено, что в состав совета могут включаться представители научных организаций, эксперты, представители органов исполнительной власти Приморского края (по согласованию), общественных объединений (по согласованию), территориальных органов федеральных ведомств (по согласованию), органов местного самоуправления (по согласованию), юрлиц и индивидуальных предпринимателей (по согласованию).

Основные цели и задачи совещательного органа – анализ состояния и тенденций развития аквакультуры, внесение предложений по повышению эффективности использования водных объектов в целях марикультуры. Также совет займется рассмотрением и выработкой предложений по продвижению проектов развития инфраструктуры морской аквакультуры, по улучшению качества предоставления услуг и стимулированию инвестиционной деятельности в сфере марикультуры.

Решения союза носят рекомендательный характер. Они оформляются протоколами, доводятся до заинтересованных органов власти, органов местного самоуправления, учреждений, организаций.

Fishnews