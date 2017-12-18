18 декабря 2017 года

Российские рыбаки могут заявиться на промысел в зоне Марокко

Росрыболовство открыло прием заявок на закрепление долей квот добычи в атлантической рыболовной зоне Марокко. Суммарно в следующем году российские суда смогут добыть 140 тыс. тонн мелких пелагических видов рыб.

Информация о начале приема заявок на закреплении долей квот добычи в марокканской зоне размещена на сайте Росрыболовства. Напомним, что Россия и Марокко взаимодействуют в сфере рыболовства на основании соглашения от 15 марта 2016 г. Условия работы российских судов во второй год действия договора определены на сессии двусторонней смешанной комиссии по рыболовству.

Как сообщили Fishnews в Федеральном агентстве по рыболовству, российский флот сможет освоить 140 тыс. тонн мелких пелагических видов рыб – сардины, сардинеллы, скумбрии, ставриды и анчоуса. Состав уловов должен отвечать следующим требованиям: сардина и сардинелла – 23%, скумбрия, ставрида и аночоус – 75%, прилов – 2%. К промыслу допускается 10 судов, тоннаж каждого не должен превышать 7765 брутто-регистровых тонн.

В ведомстве отметили, что прием заявок осуществляется согласно правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12 августа 2008 г. № 604. Форма обращения утверждена приказом Минсельхоза России от 24 декабря 2015 г. № 662.

Fishnews