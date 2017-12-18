18 декабря 2017 года

Что ждет минтайщиков в следующем году – рассказали ученые

Прогноз науки на предстоящую минтаевую путину в Охотском море содержит данные об ожидаемой погодной обстановке, льдах, а также предполагаемых размерах рыбы и количестве молоди.

В издательстве ТИНРО-Центра опубликована брошюра «Охотоморский минтай — 2018», подготовленная специалистами дальневосточных институтов. Некоторые основные вопросы из этого прогноза рассмотрели на совещании сотрудников Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району с представителями рыбодобывающих предприятий Камчатского края в преддверии путины. Во встрече принял участие первый заместитель директора КамчатНИРО Александр Варкентин.

Ветры и льды

Синоптическая и ледовая обстановка, термические условия года непосредственно влияют на характер пространственного и вертикального распределения минтая, формирование устойчивых промысловых скоплений, скорость созревания половых продуктов (а значит, и выход икры), соотношение полов, определяют сроки начала нереста, обратили внимание в институте.

Влияние синоптической обстановки на работу всего флота, особенно средне- и малотоннажного, очевидно, подчеркнули в Камчатском НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Частые штормы препятствуют нормальной деятельности судов, приводят к вынужденным потерям промыслового времени, сказываются на распределении рыб. Как правило, после штормов увеличиваются затраты на поиск скоплений, а это опять производственные потери.

Синоптическая обстановка над всей северо-западной Пацификой и Охотским морем в частности определяется взаимным положением центров действия атмосферы (ЦДА) – Алеутской депрессии и Сибирского максимума.

По прогнозам ученых ТИНРО-Центра, в январе–марте 2018 г. Алеутская депрессия, в среднем, будет находиться в районе Алеутских островов («нормальное» местоположение). Но при этом она может постепенно смещаться на северо-запад, приближаясь к Командорским островам, а в конце марта даже локализоваться над Охотским морем. Интенсивность депрессии в январе и марте предполагается в пределах климатической нормы, а в феврале – выше нормы.

Центр другого сезонного барического образования – Сибирского антициклона – может располагаться западнее озера Байкал (среднемноголетнее положение), но его мощность будет повышенной, особенно в феврале.

Предполагается, что в январе Алеутская депрессия немного сместится к югу и будет находиться над океанической акваторией южнее Алеутских островов. Пополняться депрессия будет за счет континентальных циклонов, которые пройдут над южными районами Охотского моря. Наиболее активный циклогенез вероятен в начале и конце месяца, когда над охотоморским бассейном сформируется северо-восточный ветровой перенос, интенсивность которого может быть ниже среднемноголетней. Над Северными Курилами и у западного побережья Камчатки периодически будут отмечаться южные ветры, до штормовых скоростей. В середине января над Охотским морем может произойти усиление зимнего муссона с ветрами северных направлений, при этом количество циклонов над бассейном уменьшится.

В начале февраля в связи с ожидаемым «обострением» синоптической ситуации (усилением обоих ЦДА) над Охотским морем может сформироваться меридионально ориентированная зона повышенных барических градиентов, поэтому преобладающим станет интенсивный северо-восточный и северный ветровой перенос. Благодаря ему на акваторию моря начнет поступать холодный арктический воздух. Во второй половине месяца Алеутская депрессия может приблизиться к Командорским островам, а над югом Охотского моря и Курильской грядой активизируется циклоническая деятельность. Как следствие, над акваторией моря будет отмечаться восточный ветровой перенос, наибольшее развитие которого ожидается над южными районами (с охотоморской стороны Курильской гряды и у Западной Камчатки), рассказали Fishnews в КамчатНИРО.

В марте, как правило, начинается перестройка барического поля и постепенное формирование весенних процессов. Предполагается, что циклоны, средняя интенсивность которых может быть ниже среднемноголетней, пройдут не только над южными, но и над центральными и северными районами моря, причем в конце месяца они будут углубляться и стационировать непосредственно над акваторией моря. Если в течение первых двух декад над охотоморским бассейном чаще всего будет отмечаться северо-восточный и северо-западный ветер, то в третьей декаде месяца вероятно преобладание южного штормового ветра — над западно-камчатским шельфом — и северного – у Восточного Сахалина.

Ожидается, что в апреле Алеутская депрессия будет хорошо развитой и расположится вблизи восточного побережья Камчатки. Охотское море окажется под воздействием ее тыловой ложбины с преобладающими северными и северо-западными ветрами. Поэтому смена муссонного переноса с зимнего на летний над акваторией моря может произойти только в начале мая, т.е. с запозданием примерно на одну декаду. На акваторию моря будут выходить циклоны, которые затем последуют вдоль оси ложбины (пересекая море с запада на восток), вызывая переменные ветры (преимущественно западных четвертей) над большей частью акватории. На североохотоморском шельфе преобладающим будет восточный и северо-восточный перенос. У Западной Камчатки следует ожидать частый переход ветрового переноса к южному.

Ожидается, что в 2018 г. такие параметры ледовитости Охотского моря, как ее среднезимнее значение (среднее за январь–апрель) и ее среднее значение в период максимального развития (среднее за февраль – март), будут близки к средним климатическим значениям, рассчитанным для периода ледовых наблюдений 1957 – 2000 гг., и превысят показатели последних малоледовитых лет (2004 – 2017 гг.).

По результатам проведенного мониторинга и анализа прогноза термодинамических условий в районах промысла минтая, есть основания предполагать, что в 2018 г. наиболее ледовитым в Западно-Камчатской подзоне будет период со второй декады февраля по первую декаду марта. Возможно, фаза весеннего сокращения льда с марта по апрель может проходить более умеренными темпами, чем в сезон нынешнего года, предполагают ученые.

Дальнейшее уточнение особенностей развития синоптической и ледовой обстановки специалисты будут оперативно проводить в ходе путины и еженедельно представлять на селекторах.

Запасы и размеры

Сейчас запасы североохотоморского минтая оцениваются на уровне выше среднего с тенденцией к росту. Общий запас составляет около 10 млн тонн, а нерестовый – 6 млн тонн. Следовательно, можно ожидать, что уловы на единицу усилия будут, по крайней мере, не ниже прошлогодних, отметили в КамчатНИРО.

Комплексный анализ синоптической и ледовой обстановки позволяет предположить, что распределение флота по подзонам и месяцам будет соответствовать распределению флота в нормальные по ледовитости и термике годы.

Отраслевой совет по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве решил оставить суммарный ОДУ североохотоморского минтая на уровне 2016 – 2017 гг., т.е. 966,7 тыс. тонн. Соотношение вылова по подзонам также осталось неизменным.

По данным науки, особи урожайной генерации 2011 г. в следующем году уже полностью вступят в промысловый запас и будут составлять основу уловов минтая во всех подзонах северной части Охотского моря. Рыбы в возрасте 7 лет обычно имеют длину по Смитту 40 – 46 см (промысловую — примерно 37 – 43 см). Следовательно, можно ожидать, что размерный состав будет достаточно благоприятным для производства всех видов продукции. У северо-западной Камчатки и в Притауйском районе в предстоящую путину в отдельных тралениях, возможно, будет высоким прилов рыб другого урожайного поколения – 2013 г. – длиной 34–38 см. В этой связи рыбакам рекомендуют максимально эффективно использовать уловы, не допуская выбросов молоди. Также ученые советуют незамедлительно покидать районы лова с повышенным (более 20%) приловом молоди.

Александр Варкентин заявил, что предстоящая путина обещает быть рекордной по присутствию наблюдателей на промысловых судах. Только КамчатНИРО планирует направить 6 специалистов, а всего дальневосточные НИИ отправят в экспедицию 22 научных сотрудника.

Fishnews