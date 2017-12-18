Новости
Выловленный минтай. Фото РРПК

Что ждет минтайщиков в следующем году – рассказали ученые

Прогноз науки на предстоящую минтаевую путину в Охотском море содержит данные об ожидаемой погодной обстановке, льдах, а также предполагаемых размерах рыбы и количестве молоди.

В издательстве ТИНРО-Центра опубликована брошюра «Охотоморский минтай — 2018», подготовленная специалистами дальневосточных институтов. Некоторые основные вопросы из этого прогноза рассмотрели на совещании сотрудников Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району с представителями рыбодобывающих предприятий Камчатского края в преддверии путины. Во встрече принял участие первый заместитель директора КамчатНИРО Александр Варкентин.

Ветры и льды

Синоптическая и ледовая обстановка, термические условия года непосредственно влияют на характер пространственного и вертикального распределения минтая, формирование устойчивых промысловых скоплений, скорость созревания половых продуктов (а значит, и выход икры), соотношение полов, определяют сроки начала нереста, обратили внимание в институте.

Влияние синоптической обстановки на работу всего флота, особенно средне- и малотоннажного, очевидно, подчеркнули в Камчатском НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Частые штормы препятствуют нормальной деятельности судов, приводят к вынужденным потерям промыслового времени, сказываются на распределении рыб. Как правило, после штормов увеличиваются затраты на поиск скоплений, а это опять производственные потери.

Синоптическая обстановка над всей северо-западной Пацификой и Охотским морем в частности определяется взаимным положением центров действия атмосферы (ЦДА) – Алеутской депрессии и Сибирского максимума.

По прогнозам ученых ТИНРО-Центра, в январе–марте 2018 г. Алеутская депрессия, в среднем, будет находиться в районе Алеутских островов («нормальное» местоположение). Но при этом она может постепенно смещаться на северо-запад, приближаясь к Командорским островам, а в конце марта даже локализоваться над Охотским морем. Интенсивность депрессии в январе и марте предполагается в пределах климатической нормы, а в феврале – выше нормы.

Центр другого сезонного барического образования – Сибирского антициклона – может располагаться западнее озера Байкал (среднемноголетнее положение), но его мощность будет повышенной, особенно в феврале.

Предполагается, что в январе Алеутская депрессия немного сместится к югу и будет находиться над океанической акваторией южнее Алеутских островов. Пополняться депрессия будет за счет континентальных циклонов, которые пройдут над южными районами Охотского моря. Наиболее активный циклогенез вероятен в начале и конце месяца, когда над охотоморским бассейном сформируется северо-восточный ветровой перенос, интенсивность которого может быть ниже среднемноголетней. Над Северными Курилами и у западного побережья Камчатки периодически будут отмечаться южные ветры, до штормовых скоростей. В середине января над Охотским морем может произойти усиление зимнего муссона с ветрами северных направлений, при этом количество циклонов над бассейном уменьшится.

В начале февраля в связи с ожидаемым «обострением» синоптической ситуации (усилением обоих ЦДА) над Охотским морем может сформироваться меридионально ориентированная зона повышенных барических градиентов, поэтому преобладающим станет интенсивный северо-восточный и северный ветровой перенос. Благодаря ему на акваторию моря начнет поступать холодный арктический воздух. Во второй половине месяца Алеутская депрессия может приблизиться к Командорским островам, а над югом Охотского моря и Курильской грядой активизируется циклоническая деятельность. Как следствие, над акваторией моря будет отмечаться восточный ветровой перенос, наибольшее развитие которого ожидается над южными районами (с охотоморской стороны Курильской гряды и у Западной Камчатки), рассказали Fishnews в КамчатНИРО.

В марте, как правило, начинается перестройка барического поля и постепенное формирование весенних процессов. Предполагается, что циклоны, средняя интенсивность которых может быть ниже среднемноголетней, пройдут не только над южными, но и над центральными и северными районами моря, причем в конце месяца они будут углубляться и стационировать непосредственно над акваторией моря. Если в течение первых двух декад над охотоморским бассейном чаще всего будет отмечаться северо-восточный и северо-западный ветер, то в третьей декаде месяца вероятно преобладание южного штормового ветра — над западно-камчатским шельфом — и северного – у Восточного Сахалина.

Ожидается, что в апреле Алеутская депрессия будет хорошо развитой и расположится вблизи восточного побережья Камчатки. Охотское море окажется под воздействием ее тыловой ложбины с преобладающими северными и северо-западными ветрами. Поэтому смена муссонного переноса с зимнего на летний над акваторией моря может произойти только в начале мая, т.е. с запозданием примерно на одну декаду. На акваторию моря будут выходить циклоны, которые затем последуют вдоль оси ложбины (пересекая море с запада на восток), вызывая переменные ветры (преимущественно западных четвертей) над большей частью акватории. На североохотоморском шельфе преобладающим будет восточный и северо-восточный перенос. У Западной Камчатки следует ожидать частый переход ветрового переноса к южному.

Ожидается, что в 2018 г. такие параметры ледовитости Охотского моря, как ее среднезимнее значение (среднее за январь–апрель) и ее среднее значение в период максимального развития (среднее за февраль – март), будут близки к средним климатическим значениям, рассчитанным для периода ледовых наблюдений 1957 – 2000 гг., и превысят показатели последних малоледовитых лет (2004 – 2017 гг.).

По результатам проведенного мониторинга и анализа прогноза термодинамических условий в районах промысла минтая, есть основания предполагать, что в 2018 г. наиболее ледовитым в Западно-Камчатской подзоне будет период со второй декады февраля по первую декаду марта. Возможно, фаза весеннего сокращения льда с марта по апрель может проходить более умеренными темпами, чем в сезон нынешнего года, предполагают ученые.

Дальнейшее уточнение особенностей развития синоптической и ледовой обстановки специалисты будут оперативно проводить в ходе путины и еженедельно представлять на селекторах.

Запасы и размеры

Сейчас запасы североохотоморского минтая оцениваются на уровне выше среднего с тенденцией к росту. Общий запас составляет около 10 млн тонн, а нерестовый – 6 млн тонн. Следовательно, можно ожидать, что уловы на единицу усилия будут, по крайней мере, не ниже прошлогодних, отметили в КамчатНИРО.

Комплексный анализ синоптической и ледовой обстановки позволяет предположить, что распределение флота по подзонам и месяцам будет соответствовать распределению флота в нормальные по ледовитости и термике годы.

Отраслевой совет по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве решил оставить суммарный ОДУ североохотоморского минтая на уровне 2016 – 2017 гг., т.е. 966,7 тыс. тонн. Соотношение вылова по подзонам также осталось неизменным.

По данным науки, особи урожайной генерации 2011 г. в следующем году уже полностью вступят в промысловый запас и будут составлять основу уловов минтая во всех подзонах северной части Охотского моря. Рыбы в возрасте 7 лет обычно имеют длину по Смитту 40 – 46 см (промысловую — примерно 37 – 43 см). Следовательно, можно ожидать, что размерный состав будет достаточно благоприятным для производства всех видов продукции. У северо-западной Камчатки и в Притауйском районе в предстоящую путину в отдельных тралениях, возможно, будет высоким прилов рыб другого урожайного поколения – 2013 г. – длиной 34–38 см. В этой связи рыбакам рекомендуют максимально эффективно использовать уловы, не допуская выбросов молоди. Также ученые советуют незамедлительно покидать районы лова с повышенным (более 20%) приловом молоди.

Александр Варкентин заявил, что предстоящая путина обещает быть рекордной по присутствию наблюдателей на промысловых судах. Только КамчатНИРО планирует направить 6 специалистов, а всего дальневосточные НИИ отправят в экспедицию 22 научных сотрудника.

Fishnews
НазадМетки: ОДУкамчаткаминтайросрыболовствосахалин

Похожие новости

18 декабря 2017 года

Юрий Алексеев: Перегрузы припасов в штормовых укрытиях – вопрос с простым решением

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота напомнила о проблеме, которая имеет простое решение, но остается актуальной до сих пор – перегрузы припасов и смена экипажа в штормовых укрытиях для судов, прошедших пограничный контроль.

Росрыболовство учло предложения ВАРПЭ по закреплению долей квот

Новые редакции проектов постановлений о перезакреплении долей квот существенно изменены, в том числе с учетом замечаний ВАРПЭ, рассказали в ассоциации. Объединение работает над тем, чтобы процесс заключения договоров на новый срок прошел прозрачно и был комфортным для предприятий.

Претенденты на инвестквоты нацелились на минтаевые заводы

7 декабря завершился прием заявок от желающих получить квоты вылова на инвестиционные цели. На Дальнем Востоке претенденты хотят реализовать проекты по постройке заводов на Камчатке, Курилах, в Приморье и Магаданской области.

Российские рыбаки могут заявиться на промысел в зоне Марокко

Росрыболовство открыло прием заявок на закрепление долей квот добычи в атлантической рыболовной зоне Марокко. Суммарно в следующем году российские суда смогут добыть 140 тыс. тонн мелких пелагических видов рыб.

Потенциал Камчатки с успехом продемонстрировали в столице

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин высоко оценил участие региона в Днях Дальнего Востока в Москве. Полуостров был представлен на трех основных площадках выставки: инвестиционный потенциал, ярмарка вакансий и «дальневосточный гектар».

15 декабря 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

«Рыбная» тема неожиданно оказалась в центре внимания на пресс-конференции президента. Депутаты поддержали во втором чтении законопроект об отсрочке для электронной ветсертификации. В регионах готовятся к Всероссийскому съезду рыбаков.

Лента новостей

19 декабря 2017 года

Рыбаки оценивают возможности закона о госконтроле

Законопроект о госконтроле, внесенный в Госдуму, предусматривает много полезных для бизнеса положений. Однако беспокоит, что его действие не распространяется на госконтроль в области морских биоресурсов, комментирует вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

Китайский бизнес рассказал о планах в марикультуре Приморья

Корпорация «Яньтай Тунсян Фудс» реализует в Приморском крае проект в сфере морской аквакультуры, инвестиции на первом этапе составят 33 млн долларов, сообщает Минвостокразвития. Еще одна китайская компания хочет заняться в регионе производством молоди.

Подготовку к съезду обсудили в Росрыболовстве

Росрыболовство поддерживает инициативу рыбацкого сообщества о проведении IV Съезда работников рыбного хозяйства, заявил руководитель ведомства Илья Шестаков. Масштабное мероприятие планируется провести 27 февраля.

В «рыбной» правкомиссии произошла ротация губернаторов

В состав Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса внесены изменения. Координационный орган, в частности, пополнился тремя главами регионов. Губернаторы Калининградской, Сахалинской, Архангельской областей из состава исключены.

Сахалинские пограничники открыли серию встреч с рыбаками

Представители Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области встретились с рыбопромышленниками и местными жителями в городе Оха. Аналогичные совещания планируется провести в Ногликском, Поронайском, Корсаковском и Невельском районах.

Отсутствие улова не спасло браконьеров от наказания

Неудача на промысле не освобождает нарушителей от ответственности – к такому выводу пришел суд в Нижегородской области. Двух браконьеров, пойманных после выставления сети, приговорили к условному лишению свободы.

Краболовам предложили особые требования

Минсельхоз предложил проект постановления по вопросам предоставления инвестиционных квот по крабу. Для судов-краболовов предусматриваются особые требования.

Органическому сельскому хозяйству собираются помочь законом

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект о производстве органической продукции. Его действие предполагается распространить в том числе на аквакультуру.

Прибалтийские шпроты возвращаются в Россию

Россельхознадзор отменил временные ограничения на ввоз продукции с латвийского и эстонского рыбоперерабатывающих предприятий. С остальных рыбозаводов этих республик запрет пока не снят.

Японские инвестиции привлекут в ДФО специальным институтом

На Дальнем Востоке России планируют создать институт поддержки японских инвесторов. Совместное предприятие может начать работу уже в начале 2018 г.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Перегрузы припасов в штормовых укрытиях – вопрос с простым решением

Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир БАРДЫК

Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Владимир БАРДЫК

Причина трагедий на море – нарушение элементарных правил

Заместитель губернатора Сахалинской области Сергей ПОДОЛЯН

Заместитель губернатора Сахалинской области

Сергей ПОДОЛЯН

О новой должности и ответственности перед жителями Сахалина и Курил

Директор ООО «Альянс» Александр САДОВ

Директор ООО «Альянс»

Александр САДОВ

Где лучший дом для лосося?

Все интервью

Личное мнение

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

О барьерах и решениях

Игорь КИМ, к.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

Игорь КИМ

Успех на рынке зависит от уровня специалистов

Все материалы

Крупным планом

Продукция «Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

«Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

Крабовый промысел

Крабовый шок

В июле «Островной» посетил заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Вместе с гендиректором предприятия Михаилом ЗАЙЦЕВЫМ он осмотрел комбинат

Сдержанный оптимизм «Островного»

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Все материалы

События

Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

«Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.