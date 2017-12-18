18 декабря 2017 года

Консервный завод на Шикотане получит калининградское оборудование

Оборудование для консервного завода рыбокомбинату «Островной» поставит калининградская компания «Рыбтехцентр». Соглашение об этом было подписано на выставке «Дни Дальнего Востока в Москве».

Переговоры, увенчавшиеся подписанием соглашения, проходили на стенде Сахалинской области. Инвестиционный проект по развитию рыбокомбината «Островной» на Шикотане предусматривает строительство четырех новых заводов, в том числе по выпуску консервов из рыбы и нерыбных объектов промысла, например морской капусты. В качестве поставщика оборудования для консервной линии выбрано российское НПО «Рыбтехцентр» из Калининграда в партнерстве с венгерской компанией «Инновастер-Трейд».

По словам председателя совета директоров УК «Дальневосточный рыбак», под управлением которой находится «Островной», Алексея Байгужина, запуск консервного завода крайне важен для дальнейшей реализации инвестиционного проекта и последующего строительства других заводов – по переработке пелагической рыбе, производству филе и выпуску рыбной муки.

«В первую очередь необходимо обеспечить бесперебойной работой людей, которые находятся на острове. Это самый важный вопрос, – рассказал корреспонденту Fishnews Алексей Байгужин. – Поэтому сначала мы запускаем консервный завод – совместно с калининградскими и венгерскими партнерами. После того как это произойдет, по проекту это декабрь следующего года, мы перейдем к строительству остальных объектов комплекса».

Председатель совета директоров «Рыбтехцентра» Владимир Турчин назвал сделку исторической. «Потому что компания с Калининграда подписывает договор на поставку оборудования на восток нашей страны – на остров Шикотан. И еще потому что наши партнеры из Венгрии вместе с нами будут поставлять оборудование для рыбоперерабатывающего комбината, который, надеюсь, на следующий год уже запустится и будет радовать жителей как Дальнего Востока, так и остальной России своей продукцией», – отметил он.

«В рамках проекта, в котором мы участвуем вместе с «Рыбтехцентром», мы отвечаем за стерилизационное оборудование для рыбокомбината, которое используется при термообработке, – подчеркнул коммерческий директор «Инновастер-Трейд» Ласло Надьварари. – Это совершенно новое для России оборудование, очень высокопроизводительное и высокоэффективное, аналогов ему в рыбной промышленности еще нет».

По словам Владимира Турчина, основное производство комплектующих, а также сборка оборудования будут производиться в Калининграде, где действует режим особой экономической зоны. Поэтому завод будет удовлетворять любым требованиям к уровню локализации.

После подписания соглашения с участниками сделки пообщались посетившие выставку губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере рыболовства и аквакультуры Андрей Коваленко.

Fishnews