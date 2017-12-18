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Председатель совета директоров УК «Дальневосточный рыбак» Алексей БАЙГУЖИН и председатель совета директоров компании «Рыбтехцентр» Владимир ТУРЧИН подписали соглашение о поставке оборудования для консервного завода рыбокомбината «Островной»

Консервный завод на Шикотане получит калининградское оборудование

Оборудование для консервного завода рыбокомбинату «Островной» поставит калининградская компания «Рыбтехцентр». Соглашение об этом было подписано на выставке «Дни Дальнего Востока в Москве».

Переговоры, увенчавшиеся подписанием соглашения, проходили на стенде Сахалинской области. Инвестиционный проект по развитию рыбокомбината «Островной» на Шикотане предусматривает строительство четырех новых заводов, в том числе по выпуску консервов из рыбы и нерыбных объектов промысла, например морской капусты. В качестве поставщика оборудования для консервной линии выбрано российское НПО «Рыбтехцентр» из Калининграда в партнерстве с венгерской компанией «Инновастер-Трейд».

По словам председателя совета директоров УК «Дальневосточный рыбак», под управлением которой находится «Островной», Алексея Байгужина, запуск консервного завода крайне важен для дальнейшей реализации инвестиционного проекта и последующего строительства других заводов – по переработке пелагической рыбе, производству филе и выпуску рыбной муки.

«В первую очередь необходимо обеспечить бесперебойной работой людей, которые находятся на острове. Это самый важный вопрос, – рассказал корреспонденту Fishnews Алексей Байгужин. – Поэтому сначала мы запускаем консервный завод – совместно с калининградскими и венгерскими партнерами. После того как это произойдет, по проекту это декабрь следующего года, мы перейдем к строительству остальных объектов комплекса».

Председатель совета директоров «Рыбтехцентра» Владимир Турчин назвал сделку исторической. «Потому что компания с Калининграда подписывает договор на поставку оборудования на восток нашей страны – на остров Шикотан. И еще потому что наши партнеры из Венгрии вместе с нами будут поставлять оборудование для рыбоперерабатывающего комбината, который, надеюсь, на следующий год уже запустится и будет радовать жителей как Дальнего Востока, так и остальной России своей продукцией», – отметил он.

«В рамках проекта, в котором мы участвуем вместе с «Рыбтехцентром», мы отвечаем за стерилизационное оборудование для рыбокомбината, которое используется при термообработке, – подчеркнул коммерческий директор «Инновастер-Трейд» Ласло Надьварари. – Это совершенно новое для России оборудование, очень высокопроизводительное и высокоэффективное, аналогов ему в рыбной промышленности еще нет».

По словам Владимира Турчина, основное производство комплектующих, а также сборка оборудования будут производиться в Калининграде, где действует режим особой экономической зоны. Поэтому завод будет удовлетворять любым требованиям к уровню локализации.

После подписания соглашения с участниками сделки пообщались посетившие выставку губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере рыболовства и аквакультуры Андрей Коваленко.

Fishnews

  • Председатель совета директоров УК «Дальневосточный рыбак» Алексей БАЙГУЖИН и председатель совета директоров компании «Рыбтехцентр» Владимир ТУРЧИН подписали соглашение о поставке оборудования для консервного завода рыбокомбината «Островной»
  • Выставку посетили губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО и бизнес-омбудсмен по рыбе Андрей КОВАЛЕНКО
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