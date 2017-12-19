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Переговоры в рамках Дня китайского инвестора. Фото Игоря Новикова

Китайский бизнес рассказал о планах в марикультуре Приморья

Корпорация «Яньтай Тунсян Фудс» реализует в Приморском крае проект в сфере морской аквакультуры, инвестиции на первом этапе составят 33 млн долларов, сообщает Минвостокразвития. Еще одна китайская компания хочет заняться в регионе производством молоди.

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел встречу с президентом «Яньтай Тунсян Фудс» Чжан Жуньфэном. В переговорах, которые состоялись в рамках Дня китайского инвестора, приняли участие заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, представители китайской стороны.

«Для реализации проекта на Дальнем Востоке России мы зарегистрировали российское юридическое лицо – ООО «Дальневосточная марикультура «Хэ Сян», которое будет заниматься производством, переработкой и продажей морепродуктов», - рассказал Чжан Жуньфэн. Он отметил, что это одна из первых китайских компаний, которая будет заниматься марикультурой в ДФО. По словам президента «Яньтай Тунсян Фудс», будут применяться самые передовые технологии. Чжан Жуньфэн также обратил внимание, что компания располагает собственным флотом и крупными базами, которые позволяют найти рынки сбыта в разных странах.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития, в ноябре инвестор подал заявку в Корпорацию развития Дальнего Востока на получение статуса резидента свободного порта Владивосток. Было принято положительное решение.

По информации краевой администрации, масштабный проект «Яньтай Тунсян Фудс» предусматривает создание морской фермы по выращиванию гребешка и трепанга в Лазовском и Ольгинском районах производительностью до 10 тыс. тонн продукции в год. Планируется, что производственная площадка будет располагаться в поселке Моряк-Рыболов.

Компания уже владеет правами на использование рыбоводных участков. Один из них – площадью 200 га – расположен в Лазовском районе, группа РВУ общей площадью почти 900 га – в Ольгинском районе.

До 2019 г., в рамках первого этапа реализации проекта, «Хэ Сян» планирует получить в долгосрочную аренду около 2 тыс. га морской акватории и завершить строительство производственных цехов. Второй этап предусматривает расширение морской акватории до 5 тыс. га и строительство завода по воспроизводству лосося в Лазовском районе.

Также Юрий Трутнев провел переговоры с президентом «Далянь Ифэн Сипродактс Трейд» Чжаном Ханьцзинем. В мероприятии принял участие врио губернатора Андрей Тарасенко. Инвестор презентовал проект по развитию марикультуры.

«Производим определенные виды мальков для аквакультуры, занимаемся также продажей морепродуктов. В Приморском крае я сотрудничаю с компанией «СиЛайф». Наш проект в Приморье заключается в создании производства мальков определенных видов марикультуры в аквариуме общим объемом 1,5 тыс. кубометров. На втором этапе планируем расшириться до пяти тысяч кубов», – рассказал Чжан Ханьцзинь.

Выращивать планируется молодь трепанга и гребешка в искусственных условиях, а также построить цех по переработке гидробионтов, ферму на воде, прибрежную базу, цех по переработке и хранению продукции. Реализация готового продукта планируется как на внутренний рынок, так и на экспорт. В 2016 г. «СиЛайф» получила статус резидента свободного порта Владивосток.

Fishnews

  • Переговоры в рамках Дня китайского инвестора. Фото Игоря Новикова
  • Переговоры в рамках Дня китайского инвестора. Фото Игоря Новикова
  • Президент «Яньтай Тунсян Фудс» Чжан ЖУНЬФЭН. Фото Игоря Новикова
  • Президент «Далянь Ифэн Сипродактс Трейд» Чжан ХАНЬЦЗИНЬ. Фото Игоря Новикова
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