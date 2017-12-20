20 декабря 2017 года

«Атлантида» завершила африканский рейс

В Калининград из экспедиции к берегам Африки вернулось научно-исследовательское судно АтлантНИРО «Атлантида». Нынешней осенью оно выполняло работы по оценке запасов мелких пелагических рыб в зоне Марокко.

Программа совместных исследований была полностью согласована со специалистами из Национального института рыбохозяйственных исследований Марокко. С 20 октября по 28 ноября научно-исследовательские работы проводились на акватории от 32°00' с.ш. (район мыса Сафи) до 21°00' с.ш. (район мыса Кап-Блан).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в ходе экспедиции было выполнено 149 контрольных тралений. Взяты пробы фито-, ихтио- и зоопланктона. Собраны данные для изучения размерно-возрастного состава и биологических характеристик массовых пелагических видов рыб, научные образцы гидробионтов для профильных научных подразделений АтлантНИРО.

Ученые провели комплекс работ для изучения гидрометеорологических, океанологических, гидрохимических условий формирования повышенной биопродуктивности вод над шельфом и в океанической части района. По результатам акустического сопровождения съемки удалось выяснить, что в северной части зоны Марокко в 2017 г. основу смешанных скоплений составляли скумбрия, сардина и европейская ставрида, а в южной – преимущественно скопления скумбрии и сардины.

В период выполнения съемки в районе российского промысла «Атлантида» информировала отечественные рыбодобывающие суда о выявленных скоплениях рыб. После обработки научно-исследовательских данных будет подготовлен отчет, а результаты съемки будут включены в материалы предстоящих российско-марокканских переговоров.

Как ранее сообщалось, с 15 декабря Росрыболовство ведет прием заявок от пользователей для работы в зоне Марокко в 2018 г. В рамках соглашения о сотрудничестве в области рыболовства российские рыбаки смогут освоить 140 тыс. тонн мелких пелагических видов рыб – сардины, сардинеллы, скумбрии, ставриды и анчоуса. К промыслу допускается не более 10 судов.

Fishnews