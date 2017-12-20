20 декабря 2017 года

Наука рассмотрела перспективы минтаевого промысла

Специализированный совет по минтаю состоялся во Владивостоке. Ученые ТИНРО-Центра, КамчатНИРО, СахНИРО и МагаданНИРО обсудили состояние основных запасов, как будет развиваться промысел в ближайшие годы и какие исследования планируются на 2018 г.

Берингово море

Ведущий научный сотрудник ТИНРО-Центра Михаил Степаненко рассказал, что в 2017 г. в Беринговом море были проведены две донные съемки – в американской зоне и в северо-западной части Берингова моря (здесь съемки проводились НИС «Бухоро»). В восточной части моря доминировали более крупные рыбы 2012 г. рождения, хотя в 2015-2017 гг. численность этого урожайного поколения заметно снизилась. В западной части моря традиционно преобладали мелкие особи, а в Анадырском заливе доминировал крупный минтай, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра.

С 2010 г. уловы на усилие в Западно-Беринговоморской зоне растут благодаря урожайным и среднеурожайным поколениям. С 2012 г. период наиболее результативного промысла сместился на лето и начало осени. Это обусловлено низкой численностью планктона в восточной части моря и быстрым распространением минтая в российские воды, откуда рыба начинает мигрировать обратно сразу после выедания планктона. На начало декабря 2017 г. вылов составляет 415 тыс. тонн из лимита в 475,5 тыс. тонн, освоение ОДУ ожидается на уровне 90%. Сейчас биомасса восточно-беринговоморской популяции стабилизировалась на уровне 8-8,5 млн тонн.

В основу прогноза в Карагинской подзоне легли данные, собранные на траловом и снюрреводном промысле, а также многолетняя (с 1970 г.) промысловая и биологическая статистика, результаты донной съемки, данные из ОСМ. По словам первого заместителя директора КамчатНИРО Александра Варкентина, в 2017 г. в траловых промысловых уловах доминировали четырехлетки, в снюрреводных уловах – восьмилетки. После минимальных уловов в прошлом году, в текущем промысловые показатели у преобладающей группы судов (СТР-420) несколько возросли. Ученые намерены сформировать окончательные прогнозы вылова на 2019 г. после завершения путины.

Петропавловско-Командорская подзона и Северо-Курильская зона

Для формирования прогноза на 2019 г. в Петропавловско-Командорской подзоне и Северо-Курильской зоне были использованы данные ихтиопланктонной съемки, выполненной у юго-восточной Камчатки в марте-мае, а также промстатистики, собранной на траловом и снюрреводном промысле. Освоение на 1 декабря в Петропавловско-Командорской подзоне составило более 85% лимита, в Северо-Курильской зоне – свыше 82%, к концу путины ожидается достижение уровня прошлого года. Промысловые показатели после 2013 г. у судов типа БАТМ снижаются, в 2017 г. они находились на минимуме за последние 10 лет. У судов типа РС промысловые показатели, напротив, растут. В траловых и снюрреводных уловах в обоих районах доминировали четырех-шестилетки, наиболее многочисленной была группа пятилеток урожайного 2012 г. рождения. Ожидается некоторое снижение запаса, нельзя не учитывать и снижение учтенного количества икры на протяжении последних семи лет, обратили внимание в институте. Распределение ОДУ между подзонами будет проводиться совместными силами дальневосточных ученых с использованием пропорции прошлых лет.

Охотское море

Для мониторинга численности минтая в Охотском море были проведены комплексные исследования на НИС «Профессор Кагановский» весной 2017 г. По словам сотрудника ТИНРО-Центра Артема Шейбака, в размерно-возрастной структуре доминировали особи урожайного поколения 2013 г. рождения, на них приходилось 32,9% от общей численности минтая. Промысловый запас был представлен в основном рыбами длиной от 40 до 55 см, среди которых преобладал минтай в возрасте шести и семи лет. Запасы, как обычно, оценивались тремя методами. За год численность и биомасса неполовозрелых и половозрелых рыб выросли в 1,2 раза (биомасса увеличилась за счет весовых приростов урожайных поколений 2011-2013 гг.). Численность годовиков по данным траловой съемки 2017 г. оценена в 6,4 млрд экземпляров, что говорит о средней урожайности поколения прошлого года. Численность двухлеток поколения 2015 г. ученые оценили в 7,3 млрд особей.

В Восточно-Сахалинской подзоне специалисты Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели две ихтиопланктонные съемки. Также для расчета прогноза использовались данные промстатистики с 1976 г., материалы ихтиопланктонных съемок СахНИРО и ТИНРО.

Как рассказал советник директора СахНИРО Анатолий Великанов, в 2014-2016 гг. освоение в подзоне было на уровне 98% ОДУ. В этом году вылов ожидается такой же. В 2016-2017 гг. в уловах доминировала молодь. Как на съемках, так и при промышленной добыче отмечался большой прилов. По результатам ихтиопланктонной съемки, в уловах сети доминировала икра на II стадии развития, причем ее численность была максимальной за последние 10 лет, что указывает на прохождение интенсивного нереста. Исходя из значительного пополнения, ученые считают возможным увеличение вылова для Восточно-Сахалинской подзоны в 2019 г.

Таким образом состояние запасов минтая в северной части Охотского моря и у восточного Сахалина можно оценить как вполне хорошее, а размерно-возрастную структуру запасов - как благоприятную для сохранения их на уровне выше среднего, сделали вывод специалисты.

Подзона Приморье

Донные съемки минтая подзоны Приморье проводились весной и осенью прошлого года, в 2017 г. ученые получали данные с промысла. По информации сотрудника ТИНРО-Центра Владимира Нуждина, минтай в районе добывают суда 10 типов, но основной вылов приходится на РС-300 и МКРТМ. По мнению ученого, раздробленность долей квот препятствует более полному освоению ОДУ. По данным съемок с поправкой на пелагическую составляющую, основу промзапаса в 2019 г. будет составлять поколение 2014 г. рождения.

Южно-Курильская зона

Сотрудник ТИНРО-Центра Светлана Овсянникова сообщила, что промысел в Южно-Курильской зоне в этом году стал активно развиваться только в сентябре и продолжается в декабре. Выбрано 85 тыс. тонн, ожидается освоение более 80% ОДУ. Основной район промысла сместился к острову Итуруп. По сравнению с прошлым годом уловы на усилие у крупнотоннажных судов выросли с 48 до 76 тонн на судосутки. В структуре запаса есть две урожайные генерации – 2010 и 2014 г. рождения, на вылове которых сейчас основан промысел. В пополнении также есть среднеурожайное поколение 2016 г. Расчетные данные показывают, что сейчас запас находится на среднем уровне (464 тыс. тонн). К 2019 г. ожидается его небольшое увеличение за счет весовых приростов урожайных поколений.

Планы по съемкам

Ученые обсудили план экспедиционных исследований по минтаю в 2018 г. Заместитель директора ТИНРО-Центра Александр Буслов рассказал, что по минтаю планируются рейсы на НИС «Профессор Кагановский»: в Охотское море и Южно-Курильский район - весной, в западную часть Берингова моря и Чукотскую зону на 30 судосуток – осенью. В Японском море в подзоне Приморье и у западного Сахалина донные съемки проведет НИС «Бухоро». НИС «Дмитрий Песков» займется ихтиопланктонными съемками у Восточной Камчатки, в Северо-Курильском районе и у Восточного Сахалина. Научные группы в рейсах планируется формировать из сотрудников всех институтов.

Запрет не спасает популяцию

Кроме того, ученые обсудили проблемы и меры управления промыслом в Западно-Беринговоморской зоне. Особенности промыслового районирования ведут к перелову западноберинговоморской популяции минтая, которая частично обитает в границах Западно-Беринговоморской зоны к западу от 174° в.д. С 2016 г. был введен запрет на спецпромысел минтая на этой акватории, однако в качестве прилова в текущем году здесь было выловлено около 11 тыс. тонн. ОДУ уже превышен на 8,4 тыс. тонн или более чем в два раза. В связи с этим специалисты предлагают в качестве научного обоснования меры регулирования промысла выполнить обзор литературы по группировке, обозначить проблему и предложить другое название популяции, отличное от названия промыслового района.

Fishnews