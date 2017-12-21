Россельхознадзор озвучил претензии к вьетнамской рыбе

21 декабря 2017 года
На Дальнем Востоке госзадание по закладке на инкубацию икры лососевых выполнено лишь на 75% из-за слабых подходов производителей в ряде регионов. Икры байкальского омуля, напротив, заложено рекордное количество.
20 декабря 2017 года
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила о запуске раздела «Часто задаваемые вопросы» о системе электронной ветсертификации «Меркурий».
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков обратил внимание на необходимость расширения подготовки качественных кадров для аквакультуры. Нужно уделять больше внимания производственной практике в современных хозяйствах, подчеркнул глава агентства.
19 декабря 2017 года
Корпорация «Яньтай Тунсян Фудс» реализует в Приморском крае проект в сфере морской аквакультуры, инвестиции на первом этапе составят 33 млн долларов, сообщает Минвостокразвития. Еще одна китайская компания хочет заняться в регионе производством молоди.
В состав Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса внесены изменения. Координационный орган, в частности, пополнился тремя главами регионов. Губернаторы Калининградской, Сахалинской, Архангельской областей из состава исключены.
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект о производстве органической продукции. Его действие предполагается распространить в том числе на аквакультуру.
21 декабря 2017 года
Территорию опережающего социально-экономического развития «Камчатка» расширили на семь муниципальных районов. Там планируется реализовать в том числе инвестпроекты по строительству высокотехнологичных рыбоперерабатывающих заводов.
Президент подписал закон, запрещающий транспортировку и выгрузку уловов прибрежного рыболовства в замороженном виде. Прибрежникам разрешено доставлять на берег только живую, свежую или охлажденную рыбу.
На Дальнем Востоке госзадание по закладке на инкубацию икры лососевых выполнено лишь на 75% из-за слабых подходов производителей в ряде регионов. Икры байкальского омуля, напротив, заложено рекордное количество.
Предпроектные изыскания по реконструкции морского порта Поронайск завершены, руководство выбирает проектировщика. Планы по строительству моста с Сахалина на материк еще раз подтвердили необходимость развития порта как многофункционального предприятия.
В Татарстане продолжается расследование уголовного дела о незаконной добыче речных раков организованной группой. Среди подозреваемых сотрудник полиции, признавшийся в получении взяток за покровительство браконьерам.
20 декабря 2017 года
Предприятия заявили о готовности к постройке новых судов-краболовов, они ждут решения правительства, рассказал журналистам вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев. Он добавил, что постарается, чтобы документ, позволяющий распределять крабовые инвестквоты, как можно быстрее вышел.
Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, сдвигающий на 1 июля 2018 г. дату, с которой ветеринарно-сопроводительные документы должны будут оформляться в электронном виде.
Минпромторгу поручено разработать комплекс мер по поддержке судостроения на дальневосточных заводах, сообщил вице-премьер – полпред Юрий Трутнев по итогам заседания подкомиссии по развитию рыбного хозяйства.
Во Владивостоке собралась на заседание правительственная подкомиссия по развитию рыбного хозяйства Дальнего Востока. Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пригласил участников обсудить вопросы, возникающие по использованию механизма инвестиционных квот.
Специализированный совет по минтаю состоялся во Владивостоке. Ученые ТИНРО-Центра, КамчатНИРО, СахНИРО и МагаданНИРО обсудили состояние основных запасов, как будет развиваться промысел в ближайшие годы и какие исследования планируются на 2018 г.