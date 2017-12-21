21 декабря 2017 года

Россельхознадзор озвучил претензии к вьетнамской рыбе

Представители Россельхознадзора провели инспекцию вьетнамских предприятий, желающих поставлять в РФ рыбную продукцию. По итогам проверки были озвучены замечания, которые вьетнамская сторона обещала устранить.

В ходе инспекции с 11 по 19 декабря специалисты Россельхознадзора посетили 8 предприятий, фермы по выращиванию продукции аквакультуры, а также региональные лаборатории и офис компетентного органа, сообщили Fishnews в пресс-службе российского ведомства.

По итогам инспекции 20 декабря состоялась встреча, в которой приняли участие помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров и заместитель гендиректора Государственного управления по надзору и контролю за качеством сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции (NAFIQAD) Вьетнама Нго Хонг Фонг.

Были озвучены некоторые системные нарушения в работе компетентного органа Вьетнама. В частности, неэффективное расследование случаев превышения допустимого содержания вредных и запрещенных веществ в продукции, проведение лабораторных исследований отгружаемой в Россию продукции не на весь спектр лабораторных показателей, требуемых в ЕАЭС, и др.

Нго Хонг Фонг согласился с озвученными нарушениями и сообщил о намерении вьетнамской стороны устранить их, а также пересмотреть план мониторинга отгружаемой продукции.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества и налаживании поставок продукции на территорию обеих стран с проведением взаимных инспекций российских мясоперерабатывающих предприятий и рыбозаводов Вьетнама.

Fishnews