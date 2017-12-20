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Вид на порт Поронайск

Порт Поронайск готовится к реконструкции

Предпроектные изыскания по реконструкции морского порта Поронайск завершены, руководство выбирает проектировщика. Планы по строительству моста с Сахалина на материк еще раз подтвердили необходимость развития порта как многофункционального предприятия.

Напомним, что в апреле 2017 г. был подписан контракт на предпроектные изыскания по реконструкции порта Поронайск с одним из лидеров рынка морского проектирования России – компанией «Балтморпроект».

«В октябре мы получили от исполнителя последние материалы «Основных технических решений по реконструкции и развитию морского порта Поронайск», и к настоящему времени проведен анализ документации, – сообщил Fishnews директор компании «Порт Поронайск» Алексей Ферт. – В ходе предпроектных изысканий, сотрудниками проектного института совместно со специалистами нашей компании была проделана огромная работа по сбору, анализу и обобщению сведений, касающихся метеорологической, гидрологической, геодезической, ледовой обстановки в районе проектирования. В настоящее время проводится тендер по выбору проектного института, который будет готовить Декларацию о намерениях инвестирования для ее последующего согласования в Росморречфлоте».

Кроме того, 19 декабря руководство ООО «Порт Поронайск» приняло участие в рабочем совещании по рассмотрению предварительных результатов актуализации технико-экономического обоснования проекта строительства железнодорожной линии Селихин – Ныш (железнодорожного перехода материк – Сахалин). На совещании участники рассмотрели различные варианты реализации проекта, а также коснулись вопроса целесообразности и востребованности строительства нового терминала в Поронайском районе. Представители проектных организаций, выполняющих технико-экономическое обоснование, высказались о необходимости строительства в Поронайском районе в том числе и рыбообрабатывающих мощностей, что полностью совпадает с реализуемой ООО «Порт Поронайск» концепцией развития многофункционального морского порта.

Fishnews
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