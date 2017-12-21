21 декабря 2017 года

Аквафермерам Крыма хотят дать общероссийские права

В Госдуму внесли законопроект по участкам аквакультуры в Республике Крым и Севастополе. Согласно документу, добросовестные предприятия, начавшие работу при Украине, смогут без торгов перезаключить договор пользования РВУ.

Поправки в закон об аквакультуре внесли член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков и депутаты Дмитрий Белик и Андрей Козенко. Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки касаются рыбоводных хозяйств, работающих в Крыму в соответствии с документами, выданными до официального вхождения полуострова в состав России. Предусматривается, что при исполнении условий таких документов и внесении платы хозяйство будет иметь право на заключение договора пользования участком без торгов (конкурсов, аукционов).

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что, согласно российскому закону об аквакультуре, рыбоводное хозяйство, надлежащим образом исполнившее обязанности по договору пользования участком, имеет право заключить договор на новый срок без торгов.

До вхождения Республики Крым и Севастополя в состав РФ на этих территориях документом, подтверждающим право пользования водным объектом для аквакультуры, являлся режим рыбохозяйственной эксплуатации водных участков (установленная на определенный срок совокупность требований, условий и мероприятий). В результате добросовестные рыбоводные хозяйства, работающие на полуострове, не могут переоформить свои документы на осуществление аквакультуры без торгов. Это ставит их в неравные конкурентные условия по отношению к коллегам из других регионов, подчеркивают авторы законопроекта. Предлагаемые поправки должны устранить правовой пробел.

Fishnews