Аквафермерам Крыма хотят дать общероссийские права

21 декабря 2017 года
На Дальнем Востоке госзадание по закладке на инкубацию икры лососевых выполнено лишь на 75% из-за слабых подходов производителей в ряде регионов. Икры байкальского омуля, напротив, заложено рекордное количество.
Представители Россельхознадзора провели инспекцию вьетнамских предприятий, желающих поставлять в РФ рыбную продукцию. По итогам проверки были озвучены замечания, которые вьетнамская сторона обещала устранить.
20 декабря 2017 года
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков обратил внимание на необходимость расширения подготовки качественных кадров для аквакультуры. Нужно уделять больше внимания производственной практике в современных хозяйствах, подчеркнул глава агентства.
19 декабря 2017 года
Корпорация «Яньтай Тунсян Фудс» реализует в Приморском крае проект в сфере морской аквакультуры, инвестиции на первом этапе составят 33 млн долларов, сообщает Минвостокразвития. Еще одна китайская компания хочет заняться в регионе производством молоди.
В состав Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса внесены изменения. Координационный орган, в частности, пополнился тремя главами регионов. Губернаторы Калининградской, Сахалинской, Архангельской областей из состава исключены.
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект о производстве органической продукции. Его действие предполагается распространить в том числе на аквакультуру.
22 декабря 2017 года
На Северном бассейне под угрозой закрытия оказался уникальный высокотехнологичный промысел гребешка. Решение ПИНРО в десятки раз снизить рекомендуемые к добыче в Баренцевом и Белом морях объемы ставит крест на планах рыбаков.
К чему пришли на «рыбной» подкомиссии у Юрия Трутнева, какой закон об электронной ветсертификации приняла Госдума, что за изменения ждут «прибрежку» - об этом мы писали на нынешней неделе.
Порядка 36,5 тыс. тонн продукции из лосося произвели в 2017 г. предприятия Хабаровского края. По сравнению с 2016 г. объемы экспорта снизились в четыре раза, более 98,5% рыбопродукции отправлено на внутренний рынок.
Президент Владимир Путин утвердил Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018 – 2020 гг. Предусматривается в том числе принятие специального плана для АПК, со снижением зависимости внутреннего рынка от иностранного селекционного и генетического материалов.
Своим мнением по поводу того, какие выводы нужно извлечь из ситуации с лососевым промыслом 2017 г., в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» поделился президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.
Росрыболовство провело аукцион по продаже квот гребешка, кальмаров, морского ежа, кукумарии и трубача в Дальневосточном бассейне. По итогам торгов в федеральный бюджет поступит более 163 млн рублей.
В каких изменениях нуждается механизм инвестиционных квот, обсуждала правительственная подкомиссия по развитию рыбной отрасли Дальнего Востока. Планируется, что документы будут усовершенствованы, рассказал вице-премьер – полпред Юрий Трутнев.
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение об обнулении ставок таможенных пошлин на ввоз на территорию союза отдельных видов рыбы, рыбного филе и мороженого сурими. Мера будет действовать до сентября 2019 г.
Директором Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра назначен Алексей Байталюк. В должности врио, а затем и.о. он руководил институтом с марта 2017 г.
На сайте Федерального агентства по рыболовству размещены приказы о распределении по предприятиям квот добычи в Дальневосточном бассейне на 2018 г. Это лимиты для промышленного и прибрежного рыболовства.