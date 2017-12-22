Медведицкий завод ушел из плана приватизации

22 декабря 2017 года
Президент Владимир Путин утвердил Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018 – 2020 гг. Предусматривается в том числе принятие специального плана для АПК, со снижением зависимости внутреннего рынка от иностранного селекционного и генетического материалов.
В каких изменениях нуждается механизм инвестиционных квот, обсуждала правительственная подкомиссия по развитию рыбной отрасли Дальнего Востока. Планируется, что документы будут усовершенствованы, рассказал вице-премьер – полпред Юрий Трутнев.
21 декабря 2017 года
В Госдуму внесли законопроект по участкам аквакультуры в Республике Крым и Севастополе. Согласно документу, добросовестные предприятия, начавшие работу при Украине, смогут без торгов перезаключить договор пользования РВУ.
Территорию опережающего социально-экономического развития «Камчатка» расширили на семь муниципальных районов. Там планируется реализовать в том числе инвестпроекты по строительству высокотехнологичных рыбоперерабатывающих заводов.
На Дальнем Востоке госзадание по закладке на инкубацию икры лососевых выполнено лишь на 75% из-за слабых подходов производителей в ряде регионов. Икры байкальского омуля, напротив, заложено рекордное количество.
Представители Россельхознадзора провели инспекцию вьетнамских предприятий, желающих поставлять в РФ рыбную продукцию. По итогам проверки были озвучены замечания, которые вьетнамская сторона обещала устранить.
22 декабря 2017 года
На Северном бассейне под угрозой закрытия оказался уникальный высокотехнологичный промысел гребешка. Решение ПИНРО в десятки раз снизить рекомендуемые к добыче в Баренцевом и Белом морях объемы ставит крест на планах рыбаков.
К чему пришли на «рыбной» подкомиссии у Юрия Трутнева, какой закон об электронной ветсертификации приняла Госдума, что за изменения ждут «прибрежку» - об этом мы писали на нынешней неделе.
Порядка 36,5 тыс. тонн продукции из лосося произвели в 2017 г. предприятия Хабаровского края. По сравнению с 2016 г. объемы экспорта снизились в четыре раза, более 98,5% рыбопродукции отправлено на внутренний рынок.
Президент Владимир Путин утвердил Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018 – 2020 гг. Предусматривается в том числе принятие специального плана для АПК, со снижением зависимости внутреннего рынка от иностранного селекционного и генетического материалов.
Своим мнением по поводу того, какие выводы нужно извлечь из ситуации с лососевым промыслом 2017 г., в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» поделился президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.
Росрыболовство провело аукцион по продаже квот гребешка, кальмаров, морского ежа, кукумарии и трубача в Дальневосточном бассейне. По итогам торгов в федеральный бюджет поступит более 163 млн рублей.
В каких изменениях нуждается механизм инвестиционных квот, обсуждала правительственная подкомиссия по развитию рыбной отрасли Дальнего Востока. Планируется, что документы будут усовершенствованы, рассказал вице-премьер – полпред Юрий Трутнев.
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение об обнулении ставок таможенных пошлин на ввоз на территорию союза отдельных видов рыбы, рыбного филе и мороженого сурими. Мера будет действовать до сентября 2019 г.
Директором Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра назначен Алексей Байталюк. В должности врио, а затем и.о. он руководил институтом с марта 2017 г.
На сайте Федерального агентства по рыболовству размещены приказы о распределении по предприятиям квот добычи в Дальневосточном бассейне на 2018 г. Это лимиты для промышленного и прибрежного рыболовства.