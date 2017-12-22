22 декабря 2017 года

Медведицкий завод ушел из плана приватизации

Правительство РФ исключило Медведицкий экспериментальный рыборазводный завод из прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2017 – 2019 гг. Предприятие занимается аквакультурой в Волгоградской области.

Распоряжением Правительства РФ от 19 декабря 2017 г. № 2859 внесены изменения в Прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2017 – 2019 гг.

Как сообщает корреспондент Fishnews, из списка федеральных государственных унитарных предприятий, которые предполагается передать в частную собственность, исключен Медведицкий экспериментальный рыборазводный завод.

ФГУП работает в Волгоградской области, в пойме реки Медведицы (приток Дона). По информации с сайта предприятия, оно занимается производством как посадочного материала, так и товарной рыбы.

Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2017 – 2019 гг. утверждены распоряжением правительства от 8 февраля 2017 г. № 227. В план входит и целый ряд предприятий рыбной отрасли.

Fishnews