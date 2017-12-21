Новости
Судну «Ковда» предстоит стоять у причала еще семь месяцев до начала промысла гребешка

Мурманский гребешок не угодил науке

На Северном бассейне под угрозой закрытия оказался уникальный высокотехнологичный промысел гребешка. Решение ПИНРО в десятки раз снизить рекомендуемые к добыче в Баренцевом и Белом морях объемы ставит крест на планах рыбаков.

Промышленный лов исландского гребешка на Северном бассейне ведет одна-единственная компания – мурманская «Ковда». Ей принадлежит и одноименное судно-процессор, спроектированное и построенное специально для производства филе гребешка прямо на борту в морских условиях. Промысел в Баренцевом море рыбаки осуществляют по квоте, в Белом – этот вид «неодуемый», в сумме добывается почти 2,2 тыс. тонн сырья в год.

Судно и его экипаж – 39 человек – предмет особой гордости для «Ковды». Когда в 2013 г. произошла смена владельца, многие считали, что через пару лет судно распилят на металл, но у руководства были другие планы.

«Мы провели полное восстановление всех основных узлов, механизмов, агрегатов, а кое-что и заменили. Восстановили промысловое оборудование и фабрику по норвежской технологии. Добились выхода на проектные показатели по переработке сырья – 70 тонн в сутки, – перечисляет управляющий компании Иван Ефимкин. – Два года назад прошли глобальный ремонт на класс для расширенного предъявления регистру. Причем ремонтировались полностью в России – частично в Архангельске, частично в Мурманске». Чтобы привести судно в порядок, потребовались немалые вложения – около 200 млн рублей.

Несмотря на востребованность исландского гребешка за рубежом, последние годы «Ковда» целенаправленно занимается продвижением своего продукта и на российском рынке. Его покупают как предприятия сегмента хорека, так и торговые сети. Компания участвовала и в питерской выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, и в China Fisheries and Seafood Expo в китайском Циндао.

Анализ азиатского рынка показал отличные перспективы не только для гребешка, но и для начала поставок кукумарии, которую можно добывать и перерабатывать как побочный продукт основного производства. На волне успешных переговоров в Китае «Ковда» даже начала приобретать оборудование для установки отдельной линии по заморозке кукумарии. Однако новости из ПИНРО заставляют забыть об этих планах.

С 2011 по 2017 гг. ОДУ гребешка в Баренцевом море не менялся – 1100 тонн. По Белому морю до 2016 г. даже шло незначительное увеличение – с 970 до 1020 тонн, а потом и до 1070 тонн. По данным отраслевой системы мониторинга, объект осваивался практически полностью.

В этом году с подачи ПИНРО был прекращен промысел гребешка в Белом море – его просто исключили из перечня «неодуемых» объектов. На 2018 г. институт рекомендовал разрешить к добыче в этом районе всего 110 тонн, а ОДУ на Баренцево море и вовсе установить в размере 25 тонн – с мотивировкой «нет биологических оснований», чтобы продолжать ловить. Фактически это означает полное закрытие промысла гребешка на Северном бассейне.

Решение бассейнового института рыбаков, мягко говоря, удивило. Специализированных съемок гребешка ПИНРО из-за ограниченного финансирования почти не проводит, как же можно обоснованно говорить о плохом состоянии популяции? Большая часть мелководных скоплений моллюска в российских водах уже полтора десятка лет пребывает в нетронутом виде. Еще в 2014 г. наука оценивала промысловый запас гребешка в Баренцевом море в 241 тыс. тонн, в 2015 г. подняла оценку до 334 тыс. тонн, однако год спустя цифры упали до 162 тыс. тонн несмотря на то, что промысловая нагрузка кардинально не менялась.

«Что должно было произойти, чтобы запас сократился более чем вдвое при промысловом усилии всего 0,28% к оценке запаса 2015 года, – недоумевает Иван Ефимкин. – Мы видим на промысле, что гребешок в море есть – причем разного возраста. Есть молодь, есть средние размеры, а есть и крупные. Простой пример, год назад мы пошли в 952-й квадрат Баренцева моря, где ни промысла, ни исследований не велось уже 13 лет. Пришли туда и нашли гребешок, запас довольно неплохой».

Рыбаки не понимают, и почему выводы о депрессивном состоянии всего запаса были сделаны на основании исследований 2016 г., выполненных только на двух из девяти известных поселений гребешка в Баренцевом и Белом морях. Весь район промысла занимает всего 6% этой акватории.

Компания даже заказала в ПИНРО обследование поселений гребешка – в тех квадратах, где на него натыкались рыбаки, и оплатила рейс НИС «Профессор Бойко» в октябре 2017 г. «В Белом море мы нашли и молодь, и хорошие запасы на тех поселениях, где обычно вели промысел», – комментирует Иван Ефимкин. Капитан «Ковды» Михаил Рашев, участвовавший в научном рейсе как старпом, утверждает, что гребешок есть и в Баренцевом море, и по всей прибрежной зоне, причем в промысловых объемах.

Но полученный из ПИНРО отчет по результатам рейса обескураживает: «депрессивное состояние промысловых запасов», «перспективы промысла неопределенные», на подходе «малочисленные поколения», «проводить драговый промысел не рекомендуется», наиболее целесообразно «вовлечение в добычу маломерных судов с ручной сортировкой уловов на борту». Привыкшие опираться на данные отраслевой науки, промысловики не знают, чему верить: выкладкам ученых или собственным глазам.

Гребешколов стоит на приколе с 1 апреля, а в Белое море из-за льдов рыбаки смогут выйти не раньше августа следующего года. Значит перспектива – стоять еще семь месяцев. Да и непонятно, стоит ли вообще затевать рейс ради таких объемов. Простой судна больше года станет для «Ковды» катастрофой, признают руководители компании.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Судну «Ковда» предстоит стоять у причала еще семь месяцев до начала промысла гребешка
  • Филе исландского гребешка от мурманской компании «Ковда» пользуется большим спросом как в нашей стране, так и за рубежом. Фото предоставлено компанией
  • Судно «Ковда» - единственный в России плавзавод, изначально «заточенный» под гребешок. Глобальный ремонт «Ковды» после смены владельца обошелся примерно в 200 млн рублей. Фото предоставлено компанией
  • Главный сезон промысла у гребешколова проходит в феврале-марте. Фото предоставлено компанией
  • На судовой фабрике гребешок очищается, промывается, превращается в филе, замораживается, глазируется и упаковывается. Фото предоставлено компанией
    •
    НазадМетки: ОДУвыставкакитаймурманск

    Похожие новости

    21 декабря 2017 года

    Выставка в Питере пройдет во «вкусном» формате

    Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдет в Северной столице с 13 по 15 сентября. В 2018 г. на одной площадке вновь объединят различные направления рыбохозяйственного комплекса – этот формат показал свою эффективность. Организаторы обещают новые возможности для гостей и участников.

    20 декабря 2017 года

    Наука рассмотрела перспективы минтаевого промысла

    Специализированный совет по минтаю состоялся во Владивостоке. Ученые ТИНРО-Центра, КамчатНИРО, СахНИРО и МагаданНИРО обсудили состояние основных запасов, как будет развиваться промысел в ближайшие годы и какие исследования планируются на 2018 г.

    18 декабря 2017 года

    Консервный завод на Шикотане получит калининградское оборудование

    Оборудование для консервного завода рыбокомбинату «Островной» поставит калининградская компания «Рыбтехцентр». Соглашение об этом было подписано на выставке «Дни Дальнего Востока в Москве».

    Претенденты на инвестквоты нацелились на минтаевые заводы

    7 декабря завершился прием заявок от желающих получить квоты вылова на инвестиционные цели. На Дальнем Востоке претенденты хотят реализовать проекты по постройке заводов на Камчатке, Курилах, в Приморье и Магаданской области.

    Что ждет минтайщиков в следующем году – рассказали ученые

    Прогноз науки на предстоящую минтаевую путину в Охотском море содержит данные об ожидаемой погодной обстановке, льдах, а также предполагаемых размерах рыбы и количестве молоди.

    Потенциал Камчатки с успехом продемонстрировали в столице

    Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин высоко оценил участие региона в Днях Дальнего Востока в Москве. Полуостров был представлен на трех основных площадках выставки: инвестиционный потенциал, ярмарка вакансий и «дальневосточный гектар».

    Лента новостей

    22 декабря 2017 года

    Итоги недели – в обзоре Fishnews

    К чему пришли на «рыбной» подкомиссии у Юрия Трутнева, какой закон об электронной ветсертификации приняла Госдума, что за изменения ждут «прибрежку» - об этом мы писали на нынешней неделе.

    Лосось Хабаровского края выбирает внутренний рынок

    Порядка 36,5 тыс. тонн продукции из лосося произвели в 2017 г. предприятия Хабаровского края. По сравнению с 2016 г. объемы экспорта снизились в четыре раза, более 98,5% рыбопродукции отправлено на внутренний рынок.

    Президент дал конкуренции план

    Президент Владимир Путин утвердил Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018 – 2020 гг. Предусматривается в том числе принятие специального плана для АПК, со снижением зависимости внутреннего рынка от иностранного селекционного и генетического материалов.

    Об уроках лососевой путины

    Своим мнением по поводу того, какие выводы нужно извлечь из ситуации с лососевым промыслом 2017 г., в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» поделился президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.

    За беспозвоночных Дальнего Востока поборолись на торгах

    Росрыболовство провело аукцион по продаже квот гребешка, кальмаров, морского ежа, кукумарии и трубача в Дальневосточном бассейне. По итогам торгов в федеральный бюджет поступит более 163 млн рублей.

    По инвестиционным квотам ожидаются поправки

    В каких изменениях нуждается механизм инвестиционных квот, обсуждала правительственная подкомиссия по развитию рыбной отрасли Дальнего Востока. Планируется, что документы будут усовершенствованы, рассказал вице-премьер – полпред Юрий Трутнев.

    ЕЭК решила поддержать рыбопереработку с помощью пошлин

    Совет Евразийской экономической комиссии принял решение об обнулении ставок таможенных пошлин на ввоз на территорию союза отдельных видов рыбы, рыбного филе и мороженого сурими. Мера будет действовать до сентября 2019 г.

    У ТИНРО-Центра - новый директор

    Директором Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра назначен Алексей Байталюк. В должности врио, а затем и.о. он руководил институтом с марта 2017 г.

    Росрыболовство опубликовало приказы по дальневосточным квотам

    На сайте Федерального агентства по рыболовству размещены приказы о распределении по предприятиям квот добычи в Дальневосточном бассейне на 2018 г. Это лимиты для промышленного и прибрежного рыболовства.

    Медведицкий завод ушел из плана приватизации

    Правительство РФ исключило Медведицкий экспериментальный рыборазводный завод из прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2017 – 2019 гг. Предприятие занимается аквакультурой в Волгоградской области.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какая выставка привлечет ваше внимание?

    От первого лица

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна

    Александр ПОЗДНЯКОВ

    Об уроках лососевой путины

    Юрий АЛЕКСЕЕВ

    Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

    Юрий АЛЕКСЕЕВ

    Перегрузы припасов в штормовых укрытиях – вопрос с простым решением

    Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир БАРДЫК

    Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

    Владимир БАРДЫК

    Причина трагедий на море – нарушение элементарных правил

    Заместитель губернатора Сахалинской области Сергей ПОДОЛЯН

    Заместитель губернатора Сахалинской области

    Сергей ПОДОЛЯН

    О новой должности и ответственности перед жителями Сахалина и Курил

    Все интервью

    Личное мнение

    Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

    Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Александр ВАСЬКОВ

    О барьерах и решениях

    Игорь КИМ, к.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

    К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

    Игорь КИМ

    Успех на рынке зависит от уровня специалистов

    Все материалы

    Крупным планом

    Судну «Ковда» предстоит стоять у причала еще семь месяцев до начала промысла гребешка

    Мурманский гребешок не угодил науке

    Продукция «Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

    «Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

    Крабовый промысел

    Крабовый шок

    В июле «Островной» посетил заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Вместе с гендиректором предприятия Михаилом ЗАЙЦЕВЫМ он осмотрел комбинат

    Сдержанный оптимизм «Островного»

    Все материалы

    События

    Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

    Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

    В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

    «Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.