22 декабря 2017 года

Мурманский гребешок не угодил науке

На Северном бассейне под угрозой закрытия оказался уникальный высокотехнологичный промысел гребешка. Решение ПИНРО в десятки раз снизить рекомендуемые к добыче в Баренцевом и Белом морях объемы ставит крест на планах рыбаков.

Промышленный лов исландского гребешка на Северном бассейне ведет одна-единственная компания – мурманская «Ковда». Ей принадлежит и одноименное судно-процессор, спроектированное и построенное специально для производства филе гребешка прямо на борту в морских условиях. Промысел в Баренцевом море рыбаки осуществляют по квоте, в Белом – этот вид «неодуемый», в сумме добывается почти 2,2 тыс. тонн сырья в год.

Судно и его экипаж – 39 человек – предмет особой гордости для «Ковды». Когда в 2013 г. произошла смена владельца, многие считали, что через пару лет судно распилят на металл, но у руководства были другие планы.

«Мы провели полное восстановление всех основных узлов, механизмов, агрегатов, а кое-что и заменили. Восстановили промысловое оборудование и фабрику по норвежской технологии. Добились выхода на проектные показатели по переработке сырья – 70 тонн в сутки, – перечисляет управляющий компании Иван Ефимкин. – Два года назад прошли глобальный ремонт на класс для расширенного предъявления регистру. Причем ремонтировались полностью в России – частично в Архангельске, частично в Мурманске». Чтобы привести судно в порядок, потребовались немалые вложения – около 200 млн рублей.

Несмотря на востребованность исландского гребешка за рубежом, последние годы «Ковда» целенаправленно занимается продвижением своего продукта и на российском рынке. Его покупают как предприятия сегмента хорека, так и торговые сети. Компания участвовала и в питерской выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, и в China Fisheries and Seafood Expo в китайском Циндао.

Анализ азиатского рынка показал отличные перспективы не только для гребешка, но и для начала поставок кукумарии, которую можно добывать и перерабатывать как побочный продукт основного производства. На волне успешных переговоров в Китае «Ковда» даже начала приобретать оборудование для установки отдельной линии по заморозке кукумарии. Однако новости из ПИНРО заставляют забыть об этих планах.

С 2011 по 2017 гг. ОДУ гребешка в Баренцевом море не менялся – 1100 тонн. По Белому морю до 2016 г. даже шло незначительное увеличение – с 970 до 1020 тонн, а потом и до 1070 тонн. По данным отраслевой системы мониторинга, объект осваивался практически полностью.

В этом году с подачи ПИНРО был прекращен промысел гребешка в Белом море – его просто исключили из перечня «неодуемых» объектов. На 2018 г. институт рекомендовал разрешить к добыче в этом районе всего 110 тонн, а ОДУ на Баренцево море и вовсе установить в размере 25 тонн – с мотивировкой «нет биологических оснований», чтобы продолжать ловить. Фактически это означает полное закрытие промысла гребешка на Северном бассейне.

Решение бассейнового института рыбаков, мягко говоря, удивило. Специализированных съемок гребешка ПИНРО из-за ограниченного финансирования почти не проводит, как же можно обоснованно говорить о плохом состоянии популяции? Большая часть мелководных скоплений моллюска в российских водах уже полтора десятка лет пребывает в нетронутом виде. Еще в 2014 г. наука оценивала промысловый запас гребешка в Баренцевом море в 241 тыс. тонн, в 2015 г. подняла оценку до 334 тыс. тонн, однако год спустя цифры упали до 162 тыс. тонн несмотря на то, что промысловая нагрузка кардинально не менялась.

«Что должно было произойти, чтобы запас сократился более чем вдвое при промысловом усилии всего 0,28% к оценке запаса 2015 года, – недоумевает Иван Ефимкин. – Мы видим на промысле, что гребешок в море есть – причем разного возраста. Есть молодь, есть средние размеры, а есть и крупные. Простой пример, год назад мы пошли в 952-й квадрат Баренцева моря, где ни промысла, ни исследований не велось уже 13 лет. Пришли туда и нашли гребешок, запас довольно неплохой».

Рыбаки не понимают, и почему выводы о депрессивном состоянии всего запаса были сделаны на основании исследований 2016 г., выполненных только на двух из девяти известных поселений гребешка в Баренцевом и Белом морях. Весь район промысла занимает всего 6% этой акватории.

Компания даже заказала в ПИНРО обследование поселений гребешка – в тех квадратах, где на него натыкались рыбаки, и оплатила рейс НИС «Профессор Бойко» в октябре 2017 г. «В Белом море мы нашли и молодь, и хорошие запасы на тех поселениях, где обычно вели промысел», – комментирует Иван Ефимкин. Капитан «Ковды» Михаил Рашев, участвовавший в научном рейсе как старпом, утверждает, что гребешок есть и в Баренцевом море, и по всей прибрежной зоне, причем в промысловых объемах.

Но полученный из ПИНРО отчет по результатам рейса обескураживает: «депрессивное состояние промысловых запасов», «перспективы промысла неопределенные», на подходе «малочисленные поколения», «проводить драговый промысел не рекомендуется», наиболее целесообразно «вовлечение в добычу маломерных судов с ручной сортировкой уловов на борту». Привыкшие опираться на данные отраслевой науки, промысловики не знают, чему верить: выкладкам ученых или собственным глазам.

Гребешколов стоит на приколе с 1 апреля, а в Белое море из-за льдов рыбаки смогут выйти не раньше августа следующего года. Значит перспектива – стоять еще семь месяцев. Да и непонятно, стоит ли вообще затевать рейс ради таких объемов. Простой судна больше года станет для «Ковды» катастрофой, признают руководители компании.

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