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Сенаторы дали добро отсрочке по электронной ветсертификации. Фото с сайта Совета Федерации

Сенаторы дали добро отсрочке по электронной ветсертификации

Совет Федерации одобрил закон, который продляет переходный период для внедрения электронной ветеринарной сертификации до 1 июля 2018 г. Также предусматриваются случаи, когда оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на бумаге можно будет и после этой даты.

На заседании 26 декабря сенаторы поддержали закон «О внесении изменений в статью 4 ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты РФ», сообщает корреспондент Fishnews.

Документ дает больше времени на подготовку к внедрению электронной ветеринарной сертификации. Обязательным оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде, согласно поправкам, становится с 1 июля 2018 г., а не с 1 января, как предусматривается сейчас.

Планируется также ввести ряд исключений. Выписывать ВСД на бумаге можно будет и после 1 июля в трех случаях. Первое: обстоятельства чрезвычайного характера привели к невозможности использования федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (одна из функций такой ФГИС – как раз электронное оформление ветеринарно-сопроводительных документов). Выписка на бумаге будет допускаться до устранения последствий происшествия.

Второе: информационной системой в области ветеринарии нельзя пользоваться из-за отсутствия в населенном пункте доступа к интернету. Перечень таких населенных пунктов, согласно законопроекту, будут утверждать власти регионов по согласованию с федеральным ведомством в области ветеринарного надзора.

Третье: в ветеринарных сопроводительных документах содержатся сведения, составляющие государственную или служебную тайну.

Когда законопроект готовился ко второму чтению в Госдуме, предлагалось дать отсрочку по внедрению обязательной электронной ветеринарной сертификации не на полгода, а до 1 января 2019 г. Но эта поправка не прошла.

Fishnews
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