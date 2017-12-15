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Отсрочка по электронной ветсертификации прошла второе чтение

Отсрочка по электронной ветсертификации прошла второе чтение

Госдумы приняла во втором чтении законопроект, сдвигающий дату, с которой ветеринарно-сопроводительные документы должны оформляться в электронном виде, на 1 июля 2018 г. Предложение дать отсрочку до 2019 г. не поддержали.

Напомним, что законопроект, откладывающий введение обязательной электронной ветсертификации на полгода, в сентябре внесла в Госдуму группа депутатов. 22 ноября документ прошел первое чтение.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ко второму чтению был предложен ряд изменений. На заседании 15 декабря депутаты их поддержали.

Законопроект предусматривает не только отсрочку перехода на обязательную электронную ветеринарную сертификацию, но и случаи, когда оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на бумаге можно будет и после 1 июля 2018 г.

Во-первых, это авария, опасное природное явление, катастрофа, стихийное или иное бедствие, которые привели к невозможности использования федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (с помощью такой ФГИС и должны оформляться электронные ветеринарно-сопроводительные документы), до устранения их последствий. В течение суток с момента наступления таких событий федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора (по действующему законодательству это Россельхознадзор) должен размещать информацию о невозможности использования системы на своем сайте.

Во-вторых, это отсутствие возможности использования ФГИС в населенных пунктах, где нет доступа к интернету. Отметим, что в тексте законопроекта, принятого в первом чтении, речь шла не о населенных пунктах, а об отдельных местностях.

В-третьих, случаи, когда в ветеринарно-сопроводительных документах содержатся сведения, содержащие гостайну, и (или) иная информация, которую федеральные ведомства в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск нацгвардии, в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности отнесли к сведениям, составляющим служебную тайну.

Депутаты Айрат Хайруллин и Игорь Станкевич предлагали сдвинуть введение обязательной электронной ветсертификации на 1 января 2019 г., но эта поправка не прошла.

Председатель Комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин попросил поставить законопроект к рассмотрению в третьем чтении на 20 декабря.

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