15 декабря 2017 года

Отсрочка по электронной ветсертификации прошла второе чтение

Госдумы приняла во втором чтении законопроект, сдвигающий дату, с которой ветеринарно-сопроводительные документы должны оформляться в электронном виде, на 1 июля 2018 г. Предложение дать отсрочку до 2019 г. не поддержали.

Напомним, что законопроект , откладывающий введение обязательной электронной ветсертификации на полгода, в сентябре внесла в Госдуму группа депутатов . 22 ноября документ прошел первое чтение .

Как сообщает корреспондент Fishnews, ко второму чтению был предложен ряд изменений. На заседании 15 декабря депутаты их поддержали.

Законопроект предусматривает не только отсрочку перехода на обязательную электронную ветеринарную сертификацию, но и случаи, когда оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на бумаге можно будет и после 1 июля 2018 г.

Во-первых, это авария, опасное природное явление, катастрофа, стихийное или иное бедствие, которые привели к невозможности использования федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии ( с помощью такой ФГИС и должны оформляться электронные ветеринарно-сопроводительные документы), до устранения их последствий. В течение суток с момента наступления таких событий федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора (по действующему законодательству это Россельхознадзор) должен размещать информацию о невозможности использования системы на своем сайте.

Во-вторых, это отсутствие возможности использования ФГИС в населенных пунктах, где нет доступа к интернету. Отметим, что в тексте законопроекта, принятого в первом чтении, речь шла не о населенных пунктах, а об отдельных местностях.

В-третьих, случаи, когда в ветеринарно-сопроводительных документах содержатся сведения, содержащие гостайну, и (или) иная информация, которую федеральные ведомства в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск нацгвардии, в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности отнесли к сведениям, составляющим служебную тайну.

Депутаты Айрат Хайруллин и Игорь Станкевич предлагали сдвинуть введение обязательной электронной ветсертификации на 1 января 2019 г., но эта поправка не прошла.

Председатель Комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин попросил поставить законопроект к рассмотрению в третьем чтении на 20 декабря.

Fishnews