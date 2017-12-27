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Одним из «Инвесторов года-2017» в Камчатском крае стала компания «Терминал «Сероглазка» (группа «Норебо»). Фото пресс-службы правительства региона

Терминал «Сероглазка» - в лучших инвесторах Камчатки

В Камчатском крае впервые вручили премию «Инвестор года-2017». Одним из ее лауреатов стала компания «Терминал «Сероглазка» (группа «Норебо»), реализующая крупный проект по перевалке рыбопродукции.

На Камчатке учреждена специальная премия для инвесторов, которые внесли большой вклад в развитие экономики края и реализуют проекты в стратегически важных отраслях. «Полагаю, такие заслуги должны быть отмечены не только наградой, но и реальными мерами поддержки», - подчеркнул губернатор Владимир Илюхин.

Награды «Инвесторам года – 2017» вручили на торжественном приеме у главы региона. Одним из обладателей премии стало ООО «Терминал Сероглазка», сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края.

Компания «Терминал «Сероглазка» (входит в группу «Норебо») - резидент свободного порта в Камчатском крае. Возможности особого режима предпринимательской деятельности планируется использовать для создания крупного логистического центра.

Морской рефрижераторный терминал должен стать опорным пунктом для поставки грузов в порты Азии, Европы, США по Северному морскому пути. Общий объем инвестиций составит около 876 млн рублей, для обслуживания судов планируется использовать самые передовые технологии, отмечало руководство компании.

В рамках реализации проекта будет построен холодильный склад на 15 тыс. тонн продукции и причалы для накопления рефконтейнеров общей емкостью площадки до 300 контейнеров единовременного подключения.

Терминал будет предоставлять комплекс услуг по принципу «одного окна». Отправку рыбопродукции организуют напрямую – без дополнительной перевалки во Владивостоке. Уже в следующем году «Сероглазка» предложит своим клиентам регулярную судоходную линию «Дойч Харбор – Петропавловск-Камчатский – Иокогама».

Ожидается, что терминал «Сероглазка» будет переваливать 300 – 350 тыс. тонн рыбопродукции в год.

Fishnews

  • Одним из «Инвесторов года-2017» в Камчатском крае стала компания «Терминал «Сероглазка» (группа «Норебо»). Фото пресс-службы правительства региона
  • Губернатор Владимир ИЛЮХИН и генеральный директор ООО «Терминал «Сероглазка» Владимир ВАЛЬТЕР. Фото пресс-службы правительства Камчатки
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