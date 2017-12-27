27 декабря 2017 года

«Краснокнижных» рыб хотят уберечь от глобальной сети

На заседании правительства одобрили поправки, ужесточающие уголовное наказание за незаконную добычу и торговлю редкими водными биоресурсами и другими животными. Необходимость изменений вызвана массовыми случаями продажи особо ценной фауны в интернете.

Законопроект разработан МВД России совместно с Минприроды. Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ устанавливают ответственность за незаконные приобретение или продажу с использованием СМИ или сети «Интернет» особо ценных диких животных и водных биоресурсов Красной книги РФ и видов, охраняемых в соответствии с международными договорами. Ответственность распространяется на торговлю частями и дериватами этих видов.

Также в примечании статьи 258.1 УК РФ предлагается определить величину и порядок исчисления ущерба. В частности, устанавливается, что крупный ущерб превышает 40 тыс. рублей, особо крупный – 120 тыс. рублей.

Глава Минприроды Сергей Донской отметил, что объем международного рынка редких видов и их дериватов оценивается в более чем 20 млрд евро.

Fishnews