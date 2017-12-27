Перезакрепление долей квот – приоритетная задача

27 декабря 2017 года
Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Росрыболовству создать рабочую группу по вопросам лососевого хозяйства Сахалинской области. До 20 февраля в правительстве ждут предложения по результатам ее деятельности.
Предприятия, работающие в режиме прибрежного рыболовства в подзоне Приморье, столкнулись с вопросом организации промысла в следующем году. Обращение по проблеме власти Приморского края решили направить заместителю министра сельского хозяйства – главе Росрыболовства Илье Шестакову.
В этом году заключено большое количество договоров аренды портовой инфраструктуры, отметил замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков. При этом арендаторы приняли на себя инвестиционные обязательства.
Аукционы на понижение придется проводить по всем типам заявок на инвестквоты кроме крупно- и среднетоннажных судов для Дальневосточного бассейна. В Росрыболовстве рассчитывают, что остатки «судовых» квот компании доберут уже в 2018 г.
26 декабря 2017 года
Перезакрепление долей крабовых квот на торгах несет достаточно серьезные риски, поэтому очень важно в любом случае найти компромиссные решения, заявил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Центр системы мониторинга рыболовства и связи рассчитывает, что объединенный законопроект об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на вылов будет внесен в правительство в первые месяцы 2018 г.
27 декабря 2017 года
В преддверии новогодних праздников специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору красной икры. Ведомство рассказало, на какие моменты обратить внимание, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт.
Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Росрыболовству создать рабочую группу по вопросам лососевого хозяйства Сахалинской области. До 20 февраля в правительстве ждут предложения по результатам ее деятельности.
Предприятия, работающие в режиме прибрежного рыболовства в подзоне Приморье, столкнулись с вопросом организации промысла в следующем году. Обращение по проблеме власти Приморского края решили направить заместителю министра сельского хозяйства – главе Росрыболовства Илье Шестакову.
В этом году заключено большое количество договоров аренды портовой инфраструктуры, отметил замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков. При этом арендаторы приняли на себя инвестиционные обязательства.
Итоги научного сопровождения пелагической путины и ее основные результаты представили на заседании биологической секции ученого совета ТИНРО-Центра. Специалисты обсудили промысел сайры, скумбрии и дальневосточной сардины (иваси).
Аукционы на понижение придется проводить по всем типам заявок на инвестквоты кроме крупно- и среднетоннажных судов для Дальневосточного бассейна. В Росрыболовстве рассчитывают, что остатки «судовых» квот компании доберут уже в 2018 г.
На заседании правительства одобрили поправки, ужесточающие уголовное наказание за незаконную добычу и торговлю редкими водными биоресурсами и другими животными. Необходимость изменений вызвана массовыми случаями продажи особо ценной фауны в интернете.
В Камчатском крае впервые вручили премию «Инвестор года-2017». Одним из ее лауреатов стала компания «Терминал «Сероглазка» (группа «Норебо»), реализующая крупный проект по перевалке рыбопродукции.
Поставки водоросли порфиры из Кореи на внешние рынки достигли рекордного показателя в 500 млн долларов. Еще десять лет назад стоимостные объемы экспорта этого продукта составляли лишь 60 млн долларов. У властей страны в связи с этим большие планы.
26 декабря 2017 года
Совет Федерации одобрил закон, который продляет переходный период для внедрения электронной ветеринарной сертификации до 1 июля 2018 г. Также предусматриваются случаи, когда оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на бумаге можно будет и после этой даты.