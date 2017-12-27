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Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ на встрече с журналистами. Фото пресс-службы федерального агентства

Перезакрепление долей квот – приоритетная задача

Росрыболовство готовится к перезаключению порядка 7 тыс. договоров о закреплении долей квот. По словам главы ведомства Ильи Шестакова, в процедуре примут участие наблюдатели от ВАРПЭ и Общественного совета при ФАР.

Основной задачей для Федерального агентства по рыболовству на следующий год будет проведение процедуры перезаключения договоров о закреплении долей квот за пользователями на новый исторический период, заявил на встрече с журналистами 26 декабря руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Большая сложная работа предстоит. Порядка 7 тыс. договоров предстоит переоформить. Все это необходимо будет сделать нам в сжатые сроки», – отметил глава рыбного ведомства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, чтобы процедура перезаключения была максимально прозрачной, в состав комиссии войдут представители Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. «А также пригласим представителя нового Общественного совета при Росрыболовстве, который будет сформирован в ближайшее время», – добавил Илья Шестаков.

Он рассказал, что уже развернута большая подготовительная работа по организации процесса, к которому будут привлечены и специалисты из территориальных управлений. «В течение месяца надо будет принять все заявки, рассмотреть их и в течение уже трех месяцев подготовить договоры на перезакрепление квот», – уточнил руководитель Росрыболовства.

Fishnews
НазадМетки: варпэросрыболовство

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