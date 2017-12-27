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Выловленный минтай

Ученые прогнозируют успешную минтаевую путину

Состояние запасов минтая в Охотском море стабильное, на уровне выше среднего, рассказал представитель ТИНРО-Центра на заседании Приморского рыбохозяйственного совета.

Перспективы охотоморской минтаевой путины рассмотрел Приморский рыбохозяйственный совет. Как сообщает корреспондент Fishnews, общий допустимый улов минтая по северу Охотского моря – а это Северо-Охотоморская, Западно-Камчатская и Камчатско-Курильская подзоны – останется на уровне 2017 г. – 966 тыс. тонн. В Восточно-Сахалинской подзоне ОДУ на следующий год будет больше – 107,2 тыс. тонн. Такие цифры, напомним, утверждены приказом Минсельхоза России от 27 октября 2017 г. № 533.

«В последние годы ОДУ минтая в Охотском море находится практически на одном уровне. Это связано как со стабилизацией запасов на уровне выше среднемноголетнего, так и с потребностью рыбной промышленности», – отметил на заседании ПРХС заведующий лабораторией минтая и сельди ТИНРО-Центра Евгений Овсянников.

Он рассказал о результатах исследований. Съемка показала достаточно типичное распределение промыслового запаса – у Западной Камчатки, к югу от Тауйской губы, в заливе Шелихова.

Общую численность минтая специалисты оценили в 56 млрд экземпляров, биомассу – в 12,7 млн тонн. Это соответствует уровню запасов выше среднемноголетнего. Промысловый запас, по оценкам ученых, составляет 7,6 млн тонн – несколько больше, чем в 2016 г.

«В целом наши исследования показывают, что состояние запасов стабильное, на уровне выше среднего», – заявил представитель института. Размерно-возрастная структура минтая, по словам Евгения Овсянникова, достаточно благоприятная, что будет способствовать сохранению запасов этого объекта в Охотском море на уровне выше среднего в ближайшие годы.

Ожидается, что в 2018 г. в уловах будут доминировать пятигодовики и семигодовики урожайных поколений 2013 и 2011 гг. Также исследования показывают, что в пополнении нерестового запаса присутствуют три среднеурожайных поколения – это также должно в перспективе способствовать поддержанию запасов в Охотском море.

По словам заведующего лабораторией, ожидания от промысла благоприятные. «Полагаем, что предстоящая путина будет успешной, ледовая обстановка и погодные условия за исключением коротких штормовых периодов не будут создавать помех для промысла минтая», – сказал Евгений Овсянников.

В камчатских подзонах формирование преднерестовых скоплений минтая повышенной плотности специалисты ожидают примерно с середины января, в феврале и в течение марта. В Северо-Охотоморской подзоне – с начала марта.

Более подробную, оперативную информацию о ходе путины ученые будут давать в месячных прогнозах, данные будут размещаться на сайте ТИНРО.

Рассказал Евгений Овсянников и о результатах промысла в текущем году. На 26 декабря в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах выловлено 594 тыс. тонн, общий допустимый улов в этих районах освоен на 96%. В Северо-Охотоморской подзоне рыбаки взяли 342,9 тыс. тонн (98,5% от ОДУ). В Восточно-Сахалинской подзоне добыто 87,3 тыс. тонн, или 81,4% от разрешенного объема. «То есть, по нашим оценкам, на 31 декабря 2017 года ОДУ минтая в Охотском море будет освоен практически полностью», – сказал представитель института.

С чем встречает путину Приморье

На заседании рыбохозяйственного совета озвучили данные об объемах, которые предстоит освоить рыбакам Приморского края. На 2018 г. предприятиям региона выделено 440 тыс. тонн минтая в Охотском море – на 40,8 тыс. тонн меньше, чем в 2017 г.

В Северо-Охотоморской подзоне к освоению предполагается 116,7 тыс. тонн, Западно-Камчатской – 108,1 тыс. тонн, Камчатско-Курильской – 70,3 тыс. тонн. В Восточно-Сахалинской подзоне разрешено к освоению 45,2 тыс. тонн. В промысле примут участие 19 предприятий.

Fishnews
НазадМетки: ОДУкамчатка

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