Рыболовам-любителям установили лимиты

28 декабря 2017 года
Выставка в Циндао показала высокий интерес азиатского рынка к кукумарии, добываемой как прилов на промысле гребешка в Баренцевом и Белом море. Но рекомендации науки не способствуют добыче малоосваиваемых объектов промысла.
В вытеснении аквакультурных хозяйств из границ ООПТ Приморского края заинтересованы не только браконьеры, отмечает заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман Витязев.
В День спасателя отличившимся членам экипажей Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ вручили почетные грамоты и объявили благодарности. За год суда отряда 25 раз приходили на помощь рыбакам.
К 27 декабря отечественные рыбаки добыли 4,71 млн тонн водных биоресурсов, на 2,5% превысив уровень прошлого года. Прибавки отмечены по всем бассейнам, кроме Азово-Черноморского.
27 декабря 2017 года
Росрыболовство готовится к перезаключению порядка 7 тыс. договоров о закреплении долей квот. По словам главы ведомства Ильи Шестакова, в процедуре примут участие наблюдатели от ВАРПЭ и Общественного совета при ФАР.
Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Росрыболовству создать рабочую группу по вопросам лососевого хозяйства Сахалинской области. До 20 февраля в правительстве ждут предложения по результатам ее деятельности.
28 декабря 2017 года
Выставка в Циндао показала высокий интерес азиатского рынка к кукумарии, добываемой как прилов на промысле гребешка в Баренцевом и Белом море. Но рекомендации науки не способствуют добыче малоосваиваемых объектов промысла.
В вытеснении аквакультурных хозяйств из границ ООПТ Приморского края заинтересованы не только браконьеры, отмечает заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман Витязев.
В День спасателя отличившимся членам экипажей Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ вручили почетные грамоты и объявили благодарности. За год суда отряда 25 раз приходили на помощь рыбакам.
В ТИНРО-Центре состоялся специализированный совет по промысловым беспозвоночным. Был отмечен рост запасов северной и гребенчатой креветок в заливе Петра Великого, а также краба-стригуна опилио в Восточно-Сахалинской подзоне.
К 27 декабря отечественные рыбаки добыли 4,71 млн тонн водных биоресурсов, на 2,5% превысив уровень прошлого года. Прибавки отмечены по всем бассейнам, кроме Азово-Черноморского.
Состояние запасов минтая в Охотском море стабильное, на уровне выше среднего, рассказал представитель ТИНРО-Центра на заседании Приморского рыбохозяйственного совета.
Минприроды обновило Красную книгу России. В этой редакции из списков редких и исчезающих видов исключены некоторые дальневосточные рыбы – китайский окунь (ауха), сом Солдатова, желтощек.
В Оренбургской области пограничники, таможенники и сотрудники Россельхознадзора предотвратили незаконный ввоз рыбы осетровых пород из Казахстана. Вес задержанной партии составил 1,3 тонны.
В Королевстве Таиланд без лицензий на промысел остались 1900 траулеров, которые не подошли под новые критерии для глубоководного рыболовства. В качестве примиряющего жеста правительство согласилось приобрести этот флот у предпринимателей.
27 декабря 2017 года
Росрыболовство готовится к перезаключению порядка 7 тыс. договоров о закреплении долей квот. По словам главы ведомства Ильи Шестакова, в процедуре примут участие наблюдатели от ВАРПЭ и Общественного совета при ФАР.