28 декабря 2017 года

Рыболовам-любителям установили лимиты

Продолжается работа по установлению в правилах рыболовства суточных норм добычи для рыбаков-любителей. Теперь такие лимиты предусмотрели и для Восточно-Сибирского бассейна.

Изменения в правила рыболовства для Восточно-Сибирского бассейна внесены приказом Минсельхоза России от 30 ноября 2017 г. № 601. Документ вступит в силу 7 января, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что Восточно-Сибирский бассейн включает в себя Восточно-Сибирское море с бассейнами впадающих в него рек, море Лаптевых (за исключением заливов Хатангский, Фаддея, Симса, Терезы Клавенес) с бассейнами впадающих в него рек, протекающих по территории Республики Саха (Якутия), и все водные объекты рыбохозяйственного значения, расположенные на сухопутной территории РФ в границах Якутии, Чукотского автономного округа, Магаданской, Амурской областей и Хабаровского края, ограниченной бассейнами указанных рек. Исключение – пруды и обводненные карьеры, находящиеся в региональной, муниципальной и частной собственности.

Как и ранее в других правилах рыболовства, для любительской рыбалки установлены суточные нормы добычи водных биоресурсов. Превышать эти лимиты нельзя. Мера направлена на то, чтобы не допускать подмены любительского вылова промышленным, сообщили ранее в Росрыболовстве.

Предусматривается, что в случае превышения суточной нормы добыча водных биоресурсов прекращается.

Fishnews