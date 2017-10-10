10 октября 2017 года

Для рыбаков-любителей продолжают готовить суточные нормы

Изменения правил рыболовства для Дальневосточного, Азово-Черноморского и Восточно-Сибирского бассейна, устанавливающие суточные нормы добычи для любительской рыбалки, находятся «в высокой степени готовности», сообщили в Минсельхозе.

Установление в правилах рыболовства суточных норм добычи (количества, веса) для граждан предусмотрели в федеральном законе о рыболовстве в прошлом году, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Мера направлена на решение важной задачи – устраняет возможность подмены любительского вылова промышленным, отмечали ранее в пресс-службе Росрыболовства.

Законом предусмотрено, что максимальные объемы вылова будут прописаны для каждого бассейна, по видам водных биоресурсов и водным объектам в правилах рыболовства, заявили тогда в ведомстве.

На сегодняшний день суточные нормы уже предусмотрели в правилах для Байкальского, Западного, Западно-Сибирского бассейнов.

Проекты приказов по Дальневосточному, Азово-Черноморскому и Восточно-Сибирскому бассейнам находятся в высокой степени готовности, сообщил на заседании в Минсельхозе директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и рыбоводства Евгений Кац. Уже получены положительные заключения оценки регулирующего воздействия, но правила нужно будет доработать с учетом позиции регионов, отметили в пресс-службе Росрыболовства.

Fishnews