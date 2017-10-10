Для рыбаков-любителей продолжают готовить суточные нормы

10 октября 2017 года
Росрыболовство проведет 15-17 ноября аукцион по продаже долей квот. В Баренцевом море пользователям предлагают лимиты по треске, на Дальнем Востоке – доли квот добычи терпугов, минтая, камбал, навагу, треску, трубача и окуня.
Предложения Росрыболовства по доработке проектов правовых актов, регламентирующих перезакрепление долей квот, рассмотрела рабочая группа в Минсельхозе. Обсуждаются механизмы устранения замечаний к заявкам.
09 октября 2017 года
Развитие морской аквакультуры тормозят пробелы и ошибки отраслевого законодательства. Актуальные проблемы озвучили на круглом столе Международного конгресса рыбаков.
В перечень рыбопромысловых участков Ненецкого автономного округа внесли 20 новых РПУ общей площадью 11,8 тыс. га. Подобрать им пользователей планируется до конца года.
Завершающим деловым мероприятием Международного конгресса рыбаков стал круглый стол по вопросам инвестиций и инноваций. Специалисты обсудили перспективы и риски капиталовложений в отрасль, а также новости профильного судостроения и рыбопереработки.
С понедельника в Казани начнет работу 47-я сессия Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Представители двух стран определят национальные квоты на 2018 г. по треске, пикше и другим видам рыб и согласуют меры регулирования промысла.
11 октября 2017 года
Суммарный вылов сайры и перспективных объектов промысла – сардины (иваси) и скумбрии на Дальнем Востоке приблизился к 30 тыс. тонн. К началу ноября, по прогнозам ученых, часть скоплений рыбы может мигрировать в японские воды.
Индийские предприниматели заинтересованы в увеличении поставок в РФ рыбы и морепродуктов, сообщил представитель посольства республики. Россельхознадзор отметил необходимость актуализировать реестр предприятий-экспортеров.
С января по сентябрь предприятия Республики Карелия добыли 70,7 тыс. тонн водных биоресурсов. В северо-восточной части Атлантического океана регион полностью выбрал квоты путассу, скумбрии и окуня моря Ирмингера, на очереди - сельдь.
10 октября 2017 года
Росрыболовство проведет 15-17 ноября аукцион по продаже долей квот. В Баренцевом море пользователям предлагают лимиты по треске, на Дальнем Востоке – доли квот добычи терпугов, минтая, камбал, навагу, треску, трубача и окуня.
Судно АтлантНИРО «Атлантида» отправилось к западному побережью Африки. Специалисты России и Марокко будут изучать популяции пелагических рыб в водах королевства.
С начала путины через Камчатскую таможню за рубеж отправлено 17 тыс. тонн лососевых. Больше всего рыбы поставляется в Японию, в структуре экспорта преобладает нерка.
Президент Владимир Путин поручил ускорить подготовку и внесение в Госдуму законопроекта, призванного навести порядок в сфере неналоговых платежей.
Предложения Росрыболовства по доработке проектов правовых актов, регламентирующих перезакрепление долей квот, рассмотрела рабочая группа в Минсельхозе. Обсуждаются механизмы устранения замечаний к заявкам.
Невельское отделение парусного спорта закрыло первый за 20 лет навигационный сезон. Возродить детский яхт-клуб помог фонд «Родные острова», созданный рыбопромышленниками региона.
Минпромторг планирует в 2018 г. разработать отечественный рефконтейнер для перевозки рыбопродукции с Дальнего Востока и запустить серийное производство рефрижераторных вагонов.