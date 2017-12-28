Карельские аквафермеры получили новые участки

28 декабря 2017 года
Выставка в Циндао показала высокий интерес азиатского рынка к кукумарии, добываемой как прилов на промысле гребешка в Баренцевом и Белом море. Но рекомендации науки не способствуют добыче малоосваиваемых объектов промысла.
В вытеснении аквакультурных хозяйств из границ ООПТ Приморского края заинтересованы не только браконьеры, отмечает заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман Витязев.
Продолжается работа по установлению в правилах рыболовства суточных норм добычи для рыбаков-любителей. Теперь такие лимиты предусмотрели и для Восточно-Сибирского бассейна.
В День спасателя отличившимся членам экипажей Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ вручили почетные грамоты и объявили благодарности. За год суда отряда 25 раз приходили на помощь рыбакам.
К 27 декабря отечественные рыбаки добыли 4,71 млн тонн водных биоресурсов, на 2,5% превысив уровень прошлого года. Прибавки отмечены по всем бассейнам, кроме Азово-Черноморского.
27 декабря 2017 года
Росрыболовство готовится к перезаключению порядка 7 тыс. договоров о закреплении долей квот. По словам главы ведомства Ильи Шестакова, в процедуре примут участие наблюдатели от ВАРПЭ и Общественного совета при ФАР.
29 декабря 2017 года
Наука рекомендует промышленникам освоить в Дальневосточном бассейне в первом квартале 2018 г. примерно 1 млн 075,9 тыс. тонн гидробионтов (27,6% от годового вылова). В том числе 902,1 тыс. тонн минтая и 63,5 тыс. тонн сельди.
Японское правительство планирует увеличить продажи за рубеж знаменитой рыбы фугу, яд которой смертельно опасен для человека. Власти Страны восходящего солнца намерены провести маркетинговую кампанию по продвижению экзотического продукта.
28 декабря 2017 года
Выставка в Циндао показала высокий интерес азиатского рынка к кукумарии, добываемой как прилов на промысле гребешка в Баренцевом и Белом море. Но рекомендации науки не способствуют добыче малоосваиваемых объектов промысла.
В вытеснении аквакультурных хозяйств из границ ООПТ Приморского края заинтересованы не только браконьеры, отмечает заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман Витязев.
Продолжается работа по установлению в правилах рыболовства суточных норм добычи для рыбаков-любителей. Теперь такие лимиты предусмотрели и для Восточно-Сибирского бассейна.
В День спасателя отличившимся членам экипажей Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ вручили почетные грамоты и объявили благодарности. За год суда отряда 25 раз приходили на помощь рыбакам.
В ТИНРО-Центре состоялся специализированный совет по промысловым беспозвоночным. Был отмечен рост запасов северной и гребенчатой креветок в заливе Петра Великого, а также краба-стригуна опилио в Восточно-Сахалинской подзоне.
К 27 декабря отечественные рыбаки добыли 4,71 млн тонн водных биоресурсов, на 2,5% превысив уровень прошлого года. Прибавки отмечены по всем бассейнам, кроме Азово-Черноморского.
Состояние запасов минтая в Охотском море стабильное, на уровне выше среднего, рассказал представитель ТИНРО-Центра на заседании Приморского рыбохозяйственного совета.
Минприроды обновило Красную книгу России. В этой редакции из списков редких и исчезающих видов исключены некоторые дальневосточные рыбы – китайский окунь (ауха), сом Солдатова, желтощек.