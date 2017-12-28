29 декабря 2017 года

Карельские аквафермеры получили новые участки

Семь участков для товарного рыбоводства на Ладожском озере распределили по итогам аукциона в Северо-Западном теруправлении Росрыболовства.

Рыбоводные участки, расположенные в Лахденпохском районе Карелии, предназначены для индустриальной аквакультуры. На аукционе разыграны акватории на плесе Ливеденселькя, в заливах Салменлахти, Кумоланлахти, Хяпеялахти, проливах Раукинсалми и Рувитсалми общей площадью 267,8 га.

По результатам торгов федеральный бюджет получит 463,3 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе СЗТУ. По информации теруправления, за счет ввода в оборот новых участков в следующем году объем производства продукции товарного рыбоводства увеличится почти на 2000 тонн.

Республика Карелия занимает лидирующие позиции по производству товарной форели в стране. По итогам 2016 г. местные хозяйства вырастили свыше 21 тыс. тонн рыбы, а за девять месяцев текущего года – уже более 22 тыс. тонн. В перспективе власти республики видят возможности довести эти объемы до 35 тыс. тонн.

Fishnews