29 декабря 2017 года

«Интеррыбфлот» расширил присутствие на промысле

Для компании «Интеррыбфлот» 2017 г. стал весьма удачным: она приобрела три судна, получила новые квоты, впервые поучаствовала в добыче сайры, а также значительно увеличила объемы вылова скумбрии и дальневосточной сардины (иваси).

Благодаря присоединению четырех компаний ООО «Интеррыбфлот» получило дополнительные квоты минтая и сельди в Охотском море, а также выиграло на аукционе лимиты макрурусов и командорского кальмара на Южных Курилах.

Флот компании пополнился тремя новыми судами, на которые установили самое современное оборудование для добычи и переработки рыбы. «Сокол», «Бекас» и «Кречет» используют новые для «Интеррыбфлота» орудия лова – донные жаберные сети. В основном ими добывают палтусов, при этом два из трех новых среднетоннажников могут быстро менять сети на бортовые сайровые ловушки с электролюстрами. Оба вида промысла зарекомендовали себя с лучшей стороны. Расширение флота позволило создать дополнительные рабочие места и привлечь в штат еще больше «морских» специалистов.

Также «Интеррыбфлот» продолжает осваивать новые районы промысла. В 2017 г. компания значительно усилила свое присутствие у южных Курильских островов благодаря собственным и партнерским квотам. Суда предприятия впервые вели лов за пределами исключительной экономической зоны РФ, в открытых водах (подрайоне Курильском). «Результат – положительный, хотя работа на Южных Курилах и в открытых водах сопряжена с суровыми погодными условиями, – рассказал Fishnews представитель «Интеррыбфлота» Сергей Суханов. – Отлично отработали и в исключительной экономзоне Японии. В 2018 году планируем и дальше развивать промысел на этих акваториях».

Новые суда, промвооружение и районы промысла позволили компании начать в 2017 г. освоение нового объекта – сайры. Также увеличены объемы вылова таких значимых объектов, как палтусы, скумбрия и дальневосточная сардина (иваси), подчеркнули в «Интеррыбфлоте».

Кроме того, компания продолжает заниматься восстановлением и развитием рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан. «Конечно, этот масштабный проект только на начальном этапе реализации, но вложения уже приносят ощутимые результаты: предприятие полностью обеспечено сырьем, производство работает, продукция выпускается, люди трудятся и штат увеличивается, – отметил Сергей Суханов. – В 2018 году на рыбокомбинате планируется запуск двух новых заводов, к концу следующего года они должны заработать на полную мощность».

Продолжает «Интеррыбфлот» и реализацию проекта по воспитанию собственных специалистов с нуля. Сотрудники отдела кадров компании совместно с представителями приемных комиссий Дальрыбвтуза и Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа совершили в 2017 г. очередное агитационное «турне» по центральным регионам России. Грамотным и перспективным выпускникам школ рассказывали о плюсах выбора «морских» специальностей. В компании рассказали, что ребят всячески мотивируют: оплачивают учебу и проезд до дома и обратно, обеспечивают рабочим местом после получения диплома, а в особых случаях и выплачивают дополнительную стипендию.

Fishnews