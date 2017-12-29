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Глава государства Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы президента

Электронной ветсертификации дали отсрочку

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому требование об обязательной электронной ветеринарной сертификации вводится с 1 июля 2018 г., а не с 1 января, как предполагалось ранее.

Вступил в силу федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 431 «О внесении изменений в статью 4 ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты РФ».

Напомним, что дать отсрочку для обязательного оформления ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде предложила группа депутатов Госдумы, чтобы дать время органам власти и производителям подконтрольной продукции лучше подготовиться к нововведениям.

По новому закону обязательная электронная ветсертификация вводится с 1 июля 2018 г. Ранее предполагалось, что это будет 1 января 2018 г., сообщает корреспондент Fishnews. Также предусматриваются случаи, когда выписывать ветеринарные сопроводительные документы на бумажных носителях можно будет и после 1 июля.

Во-первых, это авария, опасное природное явление, катастрофа, стихийное или иное бедствие, которые привели к невозможности использования федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (с помощью ФГИС оформляются электронные ветеринарно-сопроводительные документы). В течение 24 часов с момента наступления таких событий федеральное ведомство в области ветнадзора должно разместить на своем сайте информацию о невозможности эксплуатации системы. Выписывать ВСД на бумаге можно будет до устранения последствий происшествий.

Во-вторых, это невозможность использования ФГИС в населенных пунктах, где нет доступа к интернету. Список таких населенных пунктов должен быть утвержден в каждом регионе по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области ветеринарного надзора (т.е. с Россельхознадзором). Перечень высший исполнительный орган госвласти региона должен разместить на своем сайте.

В-третьих, это случай, когда в ветеринарно-сопроводительных документах содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Или иная информация, отнесенная федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области обороны, в сфере внутренних дел, деятельности нацгвардии, исполнения наказаний, государственной охраны и в области обеспечения безопасности, к сведениям, составляющим служебную тайну.

Fishnews
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