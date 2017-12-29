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Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН демонстрирует электронные биржевые торги рыбопродукцией на ВЭФ

Биржевая торговля вошла в нацплан развития конкуренции

Правительству России поручено продумать механизмы стимулирования и привлечения хозяйствующих субъектов к участию в биржевых торгах. Соответствующее поручение вошло в Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018 – 2020 гг.

Напомним, указ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» подписал президент Владимир Путин.

Одним из механизмов реализации госполитики в этом направлении должен стать план мероприятий по системному развитию организованных торгов на товарных рынках, который Правительству России поручено утвердить до 1 февраля 2019 г.

План в том числе должен включать механизмы формирования ключевых товарных позиций, установления рыночных цен на соответствующие группы товаров, стимулирования и привлечения хозяйствующих субъектов к участию в биржевых торгах, использования потенциала малых и средних предприятий для развития организованных торгов.

«Речь идет о том, что российское государство будет стимулировать переход достаточно широкого спектра товарных рынков – это рынки леса, нефтепродуктов, сельхоз- и рыбопродукции и т.д. – на организованную форму торгов, т.е. в формат биржевой торговли», – прокомментировал принятые документы генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей Лелюхин.

По словам эксперта, на биржу можно вывести любой товар, но есть наиболее широкие ассортиментные группы, для которых важно прогнозирование цен. «К примеру, в рыбной отрасли: в зависимости от того, какая будет цена на рыбу в следующем году, планируется производство, переработка, перестраиваются торговые схемы и другие звенья цепи – все это взаимосвязано. Задачу прогнозирования и определенной стабилизации цен призваны решать товарно-сырьевые биржи», – отметил Сергей Лелюхин.

Сегодня биржевые структуры присутствуют во всех развитых странах мира. Колоссальный прорыв в области биржевой торговли в последние годы продемонстрировал Китай. Здесь в процесс организованной электронной торговли были массово вовлечены малые и средние предприятия – для них биржа оказалась эффективным инструментом снижения издержек, связанных с выходом на широкий рынок, рассказал собеседник Fishnews.

«Мировой опыт доказал эффективность использования биржевых механизмов торговли в различных отраслях. И Россия просто не имеет права отставать от ведущих стран, от своих стратегических партнеров в этом вопросе. Уже освоили биржу и успешно используют ее возможности отечественные нефтяники, активно развивается торговля лесом и минеральным сырьем. Уже ни у кого не возникает вопросов, что и рыба – это тоже биржевой товар. За последние 2-3 года вышел целый ряд поручений президента по развитию биржевой торговли российскими ВБР и рыбопродукцией, на биржу были допущены иностранные компании. Теперь этот формат организованной торговли вошел в нацплан развития конкуренции в России. Все указывает на то, что отечественным производителям рыбопродукции пора активно включаться в этот процесс», – подчеркнул генеральный директор АО «ДАРД».

Fishnews
НазадМетки: биржакитайправительство

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