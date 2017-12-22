22 декабря 2017 года

Президент дал конкуренции план

Президент Владимир Путин утвердил Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018 – 2020 гг. Предусматривается в том числе принятие специального плана для АПК, со снижением зависимости внутреннего рынка от иностранного селекционного и генетического материалов.

Не обижайте бизнес

Указ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» подписал Владимир Путин.

При этом президент определил три цели, в том числе – чтобы потребитель был доволен благодаря расширению ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен; чтобы хозяйствующие субъекты повысили экономическую эффективность и конкурентоспособность.

Активное содействие развитию конкуренции в России заявлено как приоритет в деятельности федеральных и региональных властей и органов местного самоуправления, сообщает корреспондент Fishnews.

В число основных принципов госполитики по развитию конкуренции вошло в том числе и внедрение риск-ориентированного подхода в работе контролирующих ведомств. Напомним, что этот принцип предусмотрен в законопроекте «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», который в декабре внесло в Госдуму правительство.

Федеральные ведомства должны руководствоваться запретом на ограничения, создающие дискриминационные условия в отношении отдельных видов экономической деятельности, производства и оборота отдельных видов товаров, оказания отдельных видов услуг. Исключение – случаи, предусмотренные федеральными законами, правовыми актами президента и правительства. Нельзя властям забывать и о запрете «на необоснованное вмешательство в свободное функционирование товарных рынков, издание актов, принятие решений, которые могут привести к недопущению, устранению конкуренции».

Для АПК – своя программа

Утвержден Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018 – 2020 гг. Он предусматривает ряд задач для правительства, ФАС, МВД, Следственного комитета и ФСБ, руководства регионов.

Кабмин, например, должен утвердить планы мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики. Одна из таких сфер – агропромышленный комплекс. Ожидаемые результаты – повышение уровня товарности основных видов сельскохозяйственной продукции, расширение географии поставок и номенклатуры сельскохозяйственных товаров, реализуемых на организованных торгах, снижение зависимости внутреннего рынка от иностранного селекционного и генетического материалов и связанных с ними агротехнологических решений. Планы по отраслям должны быть утверждены до 1 июля 2018 г.

Как заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев: «Указ президента Российской Федерации о развитии конкуренции стал первым подобным документом в нашей истории».

Fishnews