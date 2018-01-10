10 января 2018 года

Новые меры против браконьеров оценят депутаты

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий уголовное наказание за незаконную добычу и торговлю водными биоресурсами и другими животными. Предусмотрено наказание за покупку и продажу «краснокнижных» видов через интернет.

Изменения разработаны МВД России совместно с Минприроды и одобрены на заседании правительства в декабре. В частности, поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ устанавливают ответственность за незаконные приобретение или продажу с использованием СМИ или интернета особо ценных диких животных, в том числе водных биоресурсов, Красной книги РФ и видов, охраняемых в соответствии с международными договорами. Ответственность распространяется на торговлю частями и дериватами этих видов.

Согласно предлагаемым поправкам, незаконные приобретение и продажа особо ценных видов ВБР и других животных, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами, с использованием средств массовой информации и интернета будут наказываться принудительными работами на срок до 3 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 3 лет или без такового и с ограничением свободы до двух лет или без такового. Либо наказанием станет лишение свободы до 4 лет с теми же суммой штрафа и сроком ограничения свободы, сообщает корреспондент Fishnews.

Должностному лицу за аналогичные нарушения будет грозить от 3 до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере от 1 до 3 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 7 лет, а также лишение права занимать определенные должности на срок до 5 лет.

Законопроект предусматривает, что участники организованной группы за торговлю редкой фауной в сети лишатся свободы на срок от 6 до 9 лет и заплатят штрафы от 1,5 до 3 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 8 лет. Также члены «краснокнижной» ОПГ могут получить до 2 лет ограничения свободы и лишиться права занимать определенные должности на срок до 7 лет.

Fishnews