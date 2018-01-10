10 января 2018 года

«Аквасервис»: Мы действовали в рамках закона

В декабре на сайте Fishnews был размещен материал «Российские производители орудий лова отстояли свои права». Публикуем позицию компании «Аквасервис», о которой идет речь в статье.

Ситуацию прокомментировал директор ЗАО «Аквасервис» Виктор Зинченко: «Статья «Российские производители орудий лова отстояли свои права» от 1 декабря 2017 года содержит обвинения в том, что компания «Аквасервис», будучи обладателем патента РФ, неправомерно предъявляла свои права к нарушителям патента.

На тот момент, когда «Аквасервис» предъявлял свои права к нарушителям патента, патент Российской Федерации являлся действующим (не был аннулирован), принадлежал «Аквасервис» и все действия компании в этом вопросе находились в рамках закона.

Что же касается обвинений «Аквасервиса» в том, что он занимался перепатентованием своих старых советских патентов, то данное обвинение также является неправомерным, поскольку патент РФ на конструкцию трала также был получен законным путем.

Заявитель «Аквасервис» обратился в литовское патентное ведомство через компетентных в данном вопросе представителей, которые и рекомендовали заявителю подать заявку по системе международного патентования (договор РСТ), которая предусматривает получение национальных патентов в целом ряде стран (в том числе и в России).

Заявитель может подать заявку на любое свое изобретение, не запрещенное законом, и только национальное патентное ведомство, как, например, в России, путем проведения поиска и экспертизы, определяет, является ли изобретение патентоспособным и может ли быть по нему выдан патент.

Заявитель не мог знать всех особенностей патентного законодательства каждой страны, и полагался в данном вопросе на специалистов – патентных поверенных этих стран.

Заявка на изобретение была подана официально в российское патентное ведомство по системе международного патентования.

По заявке согласно предусмотренным процедурам дважды проводился поиск на предмет выявления аналогов – сначала на международной стадии заявки в международном поисковом органе, а затем на национальной стадии заявки – в российском патентном ведомстве. Глубина поиска на каждой стадии не ограничивается 1990 годом, как об этом говорится в статье. Поиск проводится как в ручном, так и в автоматизированном режиме.

По итогам данного поиска и проведенной экспертизы Российским патентным ведомством было вынесено решение о патентоспособности изобретения и по заявке был выдан патент, в правомерности которого заявитель не имел оснований сомневаться

Все действия заявителя и авторов в этом вопросе являлись законными, официальными и открытыми, основывались на мнении и рекомендациях специалистов и не содержали какого-либо мошеннического умысла.

В том, что в дальнейшем решение Роспатента было изменено и патент аннулирован, нет вины заявителя, это явилось результатом недобросовестной работы эксперта Роспатента, о чем и было указано на заседании Палаты по патентным спорам.

Авторы этого изобретения по-прежнему работают в «Аквасервисе», имеющем свое конструкторское отделение и постоянно выделяющим большие средства на разработку и выпуск новой продукции, которую высоко ценят все покупатели во многих странах. Среди них есть такие российские компании, как «Альянс Марин», группа компаний «Еврофиш», МТФ, «Виа Фишеринг».

Fishnews