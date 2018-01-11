11 января 2018 года

Уловы-2017 стали лучшими за четверть века

Прошедший год стал для России рекордным по объему вылова за последние 25 лет. Отечественные рыбопромышленники добыли почти 4,8 млн тонн водных биоресурсов.

Итоги 2017 г. обсудили на видеоконференции, которую провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. «Это, на наш взгляд, был лучший период за последние 25 лет – второй год бьем рекорды, - отметил замглавы федерального агентства. – Хотелось бы, чтобы движение вперед продолжилось и рыбаки с хорошим настроением и темпом начали новый рабочий год».

К 31 декабря отечественные рыбопромышленники освоили 4 млн 774 тыс. тонн водных биоресурсов, результат 2016 г. превышен на 2%. При этом уточненный показатель общего вылова будет еще выше: данные по добыче пресноводных видов представлены не за полный год, по итогам ожидается прибавка еще в 30-40 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, наилучшая динамика вылова наблюдается в Северном, Западном и Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах.

На Дальнем Востоке объем добычи сохранился практически на уровне 2016 г. – освоено 3,112 млн тонн. Снижение на 0,7% вызвано сокращением вылова тихоокеанских лососей. Добыча минтая сократилась на 9,4 тыс. тонн к уровню предыдущего года и составила 1 млн 732 тыс. тонн.

Общий вылов дальневосточной сардины (иваси), скумбрии и сайры составил почти 74 тыс. тонн против 30,6 тыс. тонн в 2016 г. Освоение иваси выросло почти в 2,5 раза – до 16,12 тыс. тонн, вылов скумбрии увеличился более чем в 5,5 раз – до 51,43 тыс. тонн.

В Северном бассейне добыча водных биоресурсов выросла на 2,5 тыс. тонн к показателю 2016 г. и достигла 569,2 тыс. тонн. Прибавку обеспечил промысел зубаток и крабов. Трески поймано 396,7 тыс. тонн (+2,4 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне объем добычи снизился на 13,4 тыс. тонн по сравнению с результатом предыдущего года – до 90,1 тыс. тонн. Хамсы освоено 50,2 тыс. тонн (+1,3 тыс. тонн), тюльки - 5,5 тыс. тонн (-2 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне добыто 71,9 тыс. тонн водных биоресурсов. Уровень 2016 г. превышен на 3,1 тыс. тонн, прибавку обеспечили пресноводные объекты.

В Балтийском море освоено 75,8 тыс. тонн - на 1,8 тыс. тонн больше показателя предыдущего года. Вылов шпрота вырос на 4,3 тыс. тонн к уровню 2016 г. и достиг 38,4 тыс. тонн, балтийской сельди поймано 22,8 тыс. тонн (-1,5 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств отечественные рыбаки добыли 493,1 тыс. тонн. Показатель 2016 г. превышен на 61 тыс. тонн (за счет рыболовства в зонах Анголы, Марокко и Японии).

В конвенционных районах и открытой части Мирового океана уловы выросли на 60,1 тыс. тонн - до 310,7 тыс. тонн (прибавку обеспечил промысел в районе регулирования НЕАФК).

Уровень освоения объектов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов, превысил показатель 2016 г. на 3,55 тыс. тонн и составил 3 млн 120 тыс. тонн. ОДУ-2017 освоен на 90%.

«Неодумых» объектов выловлено почти 386 тыс. тонн (+35,81 тыс. тонн).

Fishnews