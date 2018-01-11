11 января 2018 года

Мойвенной путине обеспечат усиленный мониторинг

В начале февраля на Северном бассейне после двухлетнего перерыва стартует промысел мойвы. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук подчеркнул, что на добывающих судах обязательно должны находиться наблюдатели.

Подготовку к путинам на Северо-Западе обсудили в ходе видеоконференции с территориальными управлениями Росрыболовства. Видеоконференцию провел заместитель руководителя федерального агентства Петр Савчук. Речь шла о добыче мойвы, промысел которой в этом году будет возобновлен после двухлетнего перерыва, и освоении трески.

Мойвенная путина стартует в начале февраля. Замглавы Баренцево-Беломорского теруправления Артем Дадабаев доложил, что выдано 21 разрешение на вылов для 16 судов. После 20 января к сбору биологических данных для обеспечения промысла приступят два научных наблюдателя. В начале февраля в район добычи выйдет научно-исследовательское судно Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии «Фритьоф Нансен».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на промысле трески уже работают около 80 отечественных судов в исключительных экономических зонах РФ и Норвегии, а также в районе архипелага Шпицберген.

Петр Савчук обратил внимание, что на борту добывающих судов должны находиться наблюдатели – сотрудники НИИ Росрыболовства и руководители региональных штабов путин. «Это касается как будущей добычи мойвы, так и текущего промысла трески. На научно-промысловом совете рыбопромышленники выразили пожелание, чтобы организация основных путин на Северном бассейне осуществлялась по аналогии с минтаевой и лососевой на Дальнем Востоке. Это повысит качество мониторинга и эффективность регулирования промысла, даст рыбакам более полную информацию о промысловой обстановке. Нужно оперативно эту работу организовать», – сказал заместитель руководителя ФАР.

Заседание штаба тресковой путины с подключением северо-западных регионов запланировано на 23 января.

Fishnews