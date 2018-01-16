16 января 2018 года

Астраханских школьников учат современному рыбоводству

В школах Астраханской области реализуется программа «Аквапоника»: дети выращивают рыбу и овощи в своеобразном симбиозе. В бизнес-проекте участвует более тысячи учеников.

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин обсудил школьные проекты по бизнес-образованию с руководителем регионального минобрнауки Виталием Гутманом. Министр принес реальные плоды новой школьной программы «Аквапоника» – выращенные детьми рыбу, овощи, зелень. Суть метода заключается в симбиозе рыб и растений: рыбы вырабатывают удобрения, на которых отлично растут овощи.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе главы региона, специальные системы для аквапоники в прошлом году появились еще в 15 школах Астраханской области. В проекте участвуют более тысячи учеников.

«Аквапоника в школах не должна восприниматься просто как обычный кружок ботаники, – подчеркнул министр образования и науки. – Это прежде всего бизнес-проект, школа должна выдавать реальный продукт. И такие удачные примеры в области уже есть. Поначалу, конечно, продукция аквапоники будет реализовываться родителям, в школьные столовые».

Губернатор отметил, что в этом году нужно продолжить проекты, которые с раннего школьного возраста дают детям основы предпринимательства.

Fishnews