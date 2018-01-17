17 января 2018 года

Минтайщиков призывают к особой осторожности во льдах

С начала года в Охотском море добыто более 100 тыс. тонн минтая – на 87% выше уровня 2017 г. В связи со сложной ледовой обстановкой замруководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил обращать особое внимание на правила безопасности.

Первое заседание штаба охотоморской путины в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Общий допустимый улов (ОДУ) минтая на 2018 г. – 1 млн 781,3 тыс. тонн, тихоокеанской сельди в Охотском море – 324,5 тыс. тонн. Их промысел стартовал 1 января.

Где сколько поймали

Всего на сельди и минтае в Охотском море работают 112 судов и 2 перерабатывающих плавбазы. 7 промысловых и 3 приемных судна ведут снюрреводный промысел донно-пищевых объектов у побережья Западной Камчатки.

На 16 января из 101,1 тыс. тонн минтая 83,9 тыс. тонн добыто в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, 1,9 тыс. тонн – в Северо-Охотоморской подзоне, 15,3 тыс. тонн – в Восточно-Сахалинской, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Сельди поймано 19,7 тыс. тонн. Промысел идет в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах. Облавливают рыбу 10 крупнотоннажных и 18 среднетоннажных судов, на приеме продукции работают две плавбазы. Уловы варьируются от 40 до 150 тонн на судосутки. В тралах преобладает особи промысловым размером 27-28 см.

В районе промысла находятся 36 единиц транспорта: от 10 до 12 – под погрузкой, остальные – в ожидании накопления продукции на промысловых судах и на переходах. За минувшие две недели закончили погрузку и направились в порт 21 транспорт.

Работу флота и погрузки контролируют 34 инспектора морской охраны и одно патрульное судно. Простоев на перегрузах из-за отсутствия инспекторов не наблюдалось, отметили в пресс-службе.

Экспедицию сопровождают 12 наблюдателей из ТИНРО-Центра, КамчатНИРО и МагаданНИРО.

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, холодильные мощности края загружены на 65,7% (в аналогичный период прошлого года – 81,2%). Стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы составляет в среднем 8,5 руб./кг (в аналогичный период 2017 г. – 13 руб./кг).

Куда идут льды

Как доложил из экспедиции заместитель руководителя координационной группы Росрыболовства Юрий Омельченко, ледовая и метеорологическая обстановка за прошедшую неделю была благоприятна для добычи. Штормовая погода, которая наблюдалась в районах промысла в течение трех дней, помешала работе только среднетоннажного флота, крупнотоннажники продолжали эффективно осваивать квоты.

В последние несколько дней ледовая обстановка в северо-западной части Охотского моря начала меняться. Под влиянием холодных ветров лед распространялся в юго-восточном направлении. Капитанов промысловых судов в Восточно-Сахалинской подзоне предупредили о необходимости тщательного мониторинга ледовой обстановки.

В районах добычи краба и креветки обстановка удовлетворительна, но ожидается, что в ближайшее время ледовые поля в заливе Шелихова начнут мешать промыслу.

По оценке специалистов ТИНРО-Центра, в ближайшие дни ослабление ветров и смена их направления на юго-западное несколько замедлят дрейф льда в районах работы флота. В северо-восточном секторе моря умеренное нарастание ледяного массива будет продолжаться на севере залива Шелихова – в Гижигинской губе. Существенного расширения ледяного пояса вдоль западного побережья Камчатки не прогнозируется.

Ожидаемый 20-21 января выход циклона в южные районы Камчатки вызовет нестабильную ледовую обстановку вдоль западной кромки льда. В районах к северо-востоку от Сахалина возможно расширение «кармана» чистой воды к западу, при этом в поясе слабых льдов вдоль кромки сплоченного льда возможно резкое образование зон сжатия.

На фоне штормовых восточных и северо-восточных ветров и при некотором повышении температуры воздуха можно ожидать расширение пояса слабого льда в районах у Западной Камчатки на подходах к заливу Шелихова. На свободной ото льда акватории Западно-Камчатской подзоны будет сохраняться сильное волнение, прогнозируют ученые.

Безопасность флота обеспечивает спасатель «Преданный». Аварийных ситуаций в последние две недели не возникало. Флот предупрежден о возможной резкой смене ледовой ситуации.

Безопасности – особое внимание

По итогам заседания штаба Петр Савчук поручил предупредить капитанов на всех видах промысла о необходимости участия в промысловых советах по радиосвязи каждое утро. При этом руководителю координационной группы Росрыболовства нужно будет каждый раз обращать особое внимание участников экспедиции на важность соблюдения правил безопасности мореплавания.

«В случае нарушений на спасательном судне «Преданный» есть сотрудники, обладающие полномочиями для проведения инспекций. Вопросы безопасной работы в море должны быть на первом месте», - подчеркнул замглавы Росрыболовства. Он также попросил Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ, учитывая сложную ледовую обстановку, обеспечить своевременный выход в экспедицию ЛСС «Сибирский».

Fishnews