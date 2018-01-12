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Рыбопромысловые участки могут «перекроить»

Рыбопромысловые участки могут «перекроить»

Межведомственная рабочая группа при Контрольном управлении президента РФ поручила изучить возможности объединения РПУ по принципу «одна река – один рыбопромысловый участок».

Вопросы распределения и использования рыбопромысловых участков профильная МРГ рассматривала 7 декабря. Заседание проводил помощник президента – начальник Контрольного управления президента РФ Константин Чуйченко. Рабочая группа действует с 2012 г. – создать ее распорядился президент Владимир Путин. Одна из задач МРГ – готовить и представлять президенту предложения по развитию рыбохозяйственного комплекса.

В протоколе приводится следующее мнение рабочей группы – «о низкой экономической, социальной и экологической эффективности распоряжения пользователями большого количества существующих РПУ, а также отсутствие заинтересованности пользователей в их развитии».

При этом говорится о перспективности подхода «одна река – один рыбопромысловый участок (хозяин)» «исходя из целей бережного развития территории, борьбы с браконьерством и создания для пользователя стимулов для сохранения и воспроизводства водных биоресурсов».

В то же время МРГ обратила внимание на необходимость всесторонней проработки вопроса, в том числе с учетом протяженности и размера рек, сообщает корреспондент Fishnews.

По мнению рабочей группы, при изучении темы нужно «в целях уменьшения негативных социальных последствий» нужно вместе с административными мерами предусмотреть экономические стимулы, способствующие дальнейшему объединению РПУ.

Минсельхозу (Росрыболовству) поручено до 20 марта провести анализ финансово-экономических показателей деятельности пользователей участков, в том числе изучить среднесписочный состав работников и объемы налогов.

Также эти ведомства должны проработать вопросы юридических и социально-экономических последствий по принципу «одна река – один РПУ (хозяин)».

Результаты работы предложено рассмотреть на одном из очередных заседаний МРГ.

Какие изменения заложены сейчас

Напомним, что с 1 января 2019 г. вступят в силу изменения федерального закона по участкам для рыболовства. Вместо термина РПУ вводится «рыболовный участок». Он предусмотрен для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод РФ. Однако в случае с добычей анадромных видов рыб (к коим относятся и тихоокеанские лососи) участок будет выделяться во внутренних водах и в территориальном море.

Также закон предусматривает выделение участков для традиционного рыболовства КМНС и организации спортивно-любительского лова. Перечень участков по-прежнему будет утверждаться региональными властями по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

При этом, по закону, если юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю был предоставлен РПУ для прибрежного рыболовства во внутренних водах или в территориальном море в отношении анадромных рыб, то с таким предприятием без торгов переоформят договор на рыболовный участок для промышленного рыболовства на оставшееся время.

Fishnews
НазадМетки: браконьерство

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