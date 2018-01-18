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В центре – президент «Родных островов» Александр Кан, члены попечительского софета «Родных островов» Дмитрий Пашов (слева) и Игорь Янчук. Фото пресс-службы фонда

«Родные острова» открывают грантовую программу

С 1 февраля в Сахалинской области начнут принимать заявки на гранты для развития спорта, поддержки талантливых детей и молодежи, помощи гражданам в тяжелой жизненной ситуации. Программу запускает благотворительный фонд «Родные острова», основанный рыбаками.

Внедрение грантовой программы позволяет «Родным островам» расширить каждое направление. Так, для проектов в области спорта вводится отдельная тематика – адаптивный спорт для людей с ограниченными возможностями. В «детско-молодежном» направлении поддержку получат проекты в области образования, науки, просвещения и духовного развития.

Претендующие на гранты проекты должны реализовываться на территории Сахалинской области для жителей региона, сообщили Fishnews в пресс-службе фонда. Так как 2018 г. объявлен в России Годом волонтера и добровольца, в условиях предусмотрено обязательное участие волонтеров. Ознакомиться с положением о грантовой программе может любой желающий.

«На 2018 год мы определили сумму в 3 млн рублей, – рассказал президент «Родных островов» Александр Кан. – Максимальный размер одного гранта не должен превышать 300 тыс. рублей. При этом заявки могут подавать как физические, так и юридические лица. На наш взгляд, реализация грантовой программы даст дополнительный импульс сахалинским НКО и активным жителям».

Заявки будут приниматься до конца февраля. Победителей определят в марте, в одном заочном туре (чтобы уравнять возможности кандидатов).

«Для определения победителей будет собран экспертный совет, – отметил член попечительского совета фонда Игорь Янчук. – Это специалисты в области спорта, социальной политики, образования. Информация о составе экспертного совета разглашаться не будет, чтобы никто не смог повлиять на окончательное решение экспертов».

Фонд «Родные острова», учредителями которого выступили рыбохозяйственные компании Сахалинской области, был создан весной 2016 г. Основными направлениями деятельности стали поддержка начинающих и профессиональных спортсменов региона, оказание помощи детям в сложной жизненной ситуации и развитие детских талантов.

Fishnews

  • В центре – президент «Родных островов» Александр Кан, члены попечительского софета «Родных островов» Дмитрий Пашов (слева) и Игорь Янчук. Фото пресс-службы фонда
  • Президент «Родных островов» Александр Кан. Фото пресс-службы фонда
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